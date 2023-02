Infiltrazioni criminali in Riviera, a Rimini l’incontro ‘Le nuove frontiere della lotta alle mafie’

Attualità

Rimini

| 09:43 - 22 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Il tema delle infiltrazioni criminali è estremamente delicato e importante per il Paese ed in modo particolare per un territorio a vocazione turistica come la Riviera, il cui tessuto economico è composto principalmente da micro e piccole imprese che si trovano in condizione di fragilità economica dopo anni molto complicati in seguito alle misure di contenimento della pandemia e al caro energia.



L’evento “Le nuove frontiere della lotta alle mafie”, patrocinato dal Comune di Rimini, sarà l’occasione per confrontarsi e approfondire il tema delle infiltrazioni criminali in Riviera grazie ad autorevoli relatori. L'obiettivo è quello di alzare il livello di guardia su un problema enorme per l’economia sana delle nostre comunità e aumentare le informazioni e la consapevolezza su un fenomeno che politica, imprese e cittadini devono affrontare uniti e in modo sinergico.



Di seguito i relatori della serata.



Francesco Bragagni, Assessore alle Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale.

Ivan Cecchini, Presidente osservatorio criminalità organizzata provincia di Rimini.

Federico Cafiero De Raho, vicepresidente commissione Giustizia Camera dei deputati. Già magistrato e procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Giuseppe Antoci, presidente onorario Fondazione Caponnetto.

Giulia Sarti, coordinatrice comitato legalità e giustizia MoVimento 5 Stelle.

Sabrina Pignedoli, europarlamentare MoVimento 5 Stelle.

Francesco Patrick Wild, gruppo antimafia Pio La Torre Rimini.