Come diventare istruttore di fitness

22 Febbraio 2023

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di diventare un istruttore di fitness sei nel posto giusto. Abbiamo deciso di raccogliere, infatti, tutte le informazioni che bisogna avere e tutto quello che c’è da fare per intraprendere questa esaltante carriera. Scopriamo insieme di cosa si tratta e anche il guadagno medio di chi decide di intraprendere questa professione.



I corsi e tutto quello che c’è da sapere

Quanto guadagna un istruttore di fitness?

Come per tutti i mestieri del mondo, non si può di certo decidere di fare l'dal nulla.Per diventare un vero professionista nell'ambito del fitness, è necessario frequentare un corso per diventare istruttore di fitness che rilasci un certificato riconosciuto nel settore. Esistono molti corsi di formazione per diventare istruttore di fitness offerti da varie organizzazioni, tra cui. Tuttavia, è importante scegliere attentamente il corso di formazione per garantire di acquisire le competenze necessarie per diventare un istruttore di fitness professionale e di ottenere un certificato valido e riconosciuto nel settore.Oltre a studiare, però, c’è da prendere in considerazione anche altri fattori che spesso vengono sottovalutati. A seguito della formazione e della pratica, è molto importante comprendere se si hanno leper svolgere questo lavoro.Conoscere teorie e pratiche delle varie discipline del fitness non basta perché bisogna possedere capacità di analisi che aiutino a valutare se un allenamento vada bene o meno per una determinata persona. L’ottima forma fisica, il dinamismo e la propensione alle relazioni interpersonali sono perciò fondamentali, e purtroppo sono anche dinamiche non possono venire insegnate in nessun corso.Fermo restando che è necessario ottenere uncome quelli che rilascia, subito dopo si può iniziare a esercitare questa professione e, quindi guadagnare, lavorando in un centro fitness o in una palestra, presso gli alberghi con servizio fitness, navi da crociera, SPA e centri wellness e molto altro ancora.Lo si può fare da dipendente, ma anche da libero professionista. Qualunque sia la vostra scelta, il mestiere che avete deciso di fare rappresenta un lavoro di responsabilità e di fiducia, che si costruisce nel tempo e seguendo un’attività continua.Per quanto riguarda il guadagno, quello che c’è da sapere è che di solito è stabilito in modo orario e che varia in base al fatto che si faccia il coach dipendente di una struttura sportiva, oppure indipendente.È però impossibile fare una stima effettiva del guadagno di chi, ma in genere coloro che esercitano questa professione nelle palestre ottengono circa 20-25 euro di compenso orario, a fronte di un servizio comune a tutti gli iscritti del centro sportivo.Ci sono circostanze in cui il guadagno è stabilito mensilmente in quanto si tratta di una collaborazione continuativa: per 6 ore al giorno di lavoro, per esempio, si applicano dei contratti standard del settore per la retribuzione.Nell’eventualità di lavoro in privato, si possono guadagnare dai 50 ai 60 euro all’ora, mentre se si èche seguono atleti e persone con particolari esigenze, i compensi possono arrivare fino a 100 euro l’ora, mentre aumentano nel caso di trainer riconosciuti e famosi.Insomma, con l’impegno e con la passione quello dell'è un lavoro che può portare lontano e anche ad avere grandi soddisfazioni in termini di retribuzione.