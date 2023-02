Futsal RSM, il Cosmos vince ed entra in zona playoff

Sport

Repubblica San Marino

21 Febbraio 2023





E' piena lotta per rimanere in zona playoff. La diciannovesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal giocata ieri sera – e che terminerà questa sera con il posticipo del Multieventi tra Domagnano e San Giovanni – porta alla luce una classifica cortissima nella parte bassa.



Il Cosmos batte di misura la Libertas e trova punti fondamentali per rimanere aggrappata nel treno della post-season. Dopo due pareggi la squadra gialloverde trova i tre punti in una gara incerta sino alla fine. Rete in avvio di Alberto Bologna per la squadra di Muccioli ma in apertura di ripresa è Davide Rossi per i granata a mettere tutto in parità. Il gol partita arriva a tempo quasi scaduto con Davide Zafferani. Come detto ora il Cosmos sale a quota 13 punti assieme al Tre Penne (a riposo questo turno), San Giovanni (in campo questa sera alle 21:30) e proprio alla Libertas. Una lunghezza sopra al quartetto di squadre che lottano per l’ultimo posto valevole i playoff – il dodicesimo – c’è il Murata che ieri sera ha dovuto cedere ad un più quotato Tre Fiori. I gialloblu di Alex Bugli si sono scatenati Ad Acquaviva e si sono imposti con un sonoro 8-0. Partita praticamente chiusa già nella prima frazione con le reti di Lorenzo Cecchini (doppietta), Michele Casadei, Nicholas Zanotti e Andrea Cappelli. Nella ripresa a segno anche Michael Simoncini e Daniele Ferrenti, più altro gol di Michele Casadei. Con questo successo, che riscatta la débâcle subita nel derby col Fiorentino, il Tre Fiori sale al terzo posto a quota 39 punti.

In vetta invece – e ormai sembra quasi non fare più notizia – non cambia nulla perché Folgore e Fiorentino vincono l’ennesima loro partita, macinando punti, gol e statistiche sempre più importanti. La squadra di Michelotti ne rifila addirittura nove al Faetano, tenendo anche la porta inviolata. Per i rossoblu finiscono sul taccuino alla voce “marcatori” Daniele Maiani, Andrea Ercolani, Lorenzo Cevoli, Davide Serra ed il solito Danilo Busignani che cala l’ennesima manita. Cede il Faetano ma i gialloblu non devono demordere perché la zona playoff dista solamente due punti.

Non è da meno la Folgore di Max Spada che a Dogana si impone per 7-1 sul Pennarossa. Giallorossoneri avanti nel primo tempo con Matteo Chezzi e Massimiliano Bernardi, poi nella ripresa non si ferma e vanno ancora a segno con Chezzi, Giardi e con il sempre presente Bernardi che ne mette quattro a referto (in totale sono 39, capocannoniere al pari di Busignani). Per il Pennarossa, a segno con Giampaolo Brighi, è la terza sconfitta consecutiva ma i biancorossi di Casadei sono in una posizione di classifica ancora piuttosto tranquilla (ottavo posto con 22 punti).

Bella vittoria della Virtus sulla Fiorita che grazie al 2-0 scavalca in classifica proprio i gialloblu di Montegiardino e sale in solitaria al quarto posto. La gara però si risolve solo nel finale con le reti di Paolo Casadei (giunto a ben 16 reti in campionato) e Giuliano Sensoli. La Fiorita di Ghiotti interrompe dunque la sua striscia positiva che durava dal 5 dicembre (sconfitta dalla Folgore). In classifica sotto ai gialloblu troviamo la Juvenes-Dogana che torna al successo grazie al 2-1 sul Cailungo e si piazza al sesto posto in attesa della gara di questa sera del Domagnano. Vantaggio della squadra di Serravalle in avvio con Alessandro Zonzini ma subito pronta risposta dei rossoverdi con Elia Venerucci. L’equilibrio si spezza al 48’ della ripresa con l’autorete di Davide Tura che fa esultare la squadra di Zonzini e che condanna invece quella di Bollini. Per il Cailungo la strada verso i playoff – ora distanti nove lunghezze – si fa sempre più in salita.







Questa sera, come accennato più volte, si chiude la diciannovesima giornata con il posticipo delle 21:30 tra Domagnano e San Giovanni sul parquet del Multieventi di Serravalle. I lupi giallorossi vogliono riprendersi il sesto posto, i rossoneri punti preziosi per rimanere in zona playoff.