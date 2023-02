Calcio, Garden: U16 sugli scudi, U14 in Coppa Primavera. In campo i Primi Calci

Sport

Rimini

| 17:03 - 21 Febbraio 2023

I 2013 del Garden in occasione dell'allenamento svolto in collaborazione con il "tutor Figc" Matteo D'Agostino.

Sugli scudi le squadre del Garden dall'Attività Agonistica alla Terza mentre si apprestano a scendere in campo le formazioni Primi Calci.



ATTIVITA' AGONISTICA



Domenica scorsa la squadra Under 16 interprovinciale guidata da Paolo Zani ha battuto il Del Duca Grama sul sintetico di Gatteo per 3-1 al termine di una gara sostanzialmente dominata, ben giocata e in cui il Garden ha espresso reti di ottima fattura. Nel prossimo turno partita molto difficile contro una delle migliori squadre del campionato, il Torresavio. Si gioca domenica 26 a Cesena alle ore 10,30. Un match che si annuncia interessante anche ai fini della classifica: Garden al terzo posto e Torresavio al quarto.

Per quanto riguarda la Under 14, stilato il calendario della Coppa Primavera, fase seguente al campionato (Garden al terzo posto), che vede impegnata la squadra allenata da Andrea Pagliarani in un girone di cui oltre al Garden fanno parte: Tropical Coriano, Pietracuta, United Riccione, Morciano. Sabato 25 prima giornata al Nicoletti di Riccione contro lo United (15.30).





ATTIVITA' DI BASE



Il calendario è il seguente: Esordienti 2010 lunedì contro l'Accademia sul sintetico di Gatteo; mercoledì (17,30) Esordienti 2011 in trasferta a Pietracuta; doppio impegno per i 2012 contro Coriano e Sanges; giovedì 2013 in casa contro i Delfini (ore 17).

Verso l'inizio dell'attività per i Primi Calci (2014, 2015 e 2016): dalla prossima settimana già in calendario partite con Bellaria, Viserba e Coriano.





TERZA CATEGORIA



Solo un pareggio per il Garden contro il Colo-Colo (1-1) mentre la rivale Gemmano ha battuto il Promosport 2-1 allungando a +2 in classifica (35-33 punti). La squadra di Pasquale Martino, già priva di Esposito, Arcangeli e Gravina, ha perso per infortunio Giulietti e Mussoni, nonostante questo ha creato molto ma non è riuscita concretizzare. Sotto di una rete subita in contropiede, ha pareggiato con Innocenti. Sabato 25 a Torre Pedrera sfida conro il Prompsort mentre il Gemmano affronta l'Accademia World Riccione. Sabato 4 marzo scontro diretto Garden-Gemmano.