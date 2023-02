Guè accende l'estate di Rimini: annunciato il live alla Beach Arena

Eventi

| 16:48 - 21 Febbraio 2023

Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico, uscito il 13 gennaio per Island - è del 20 febbraio la certificazione di Madreperla a Disco di platino, così come Platino è anche il brano Cookies n' Cream feat. Anna & Sfera Ebbasta - sono state annunciate oggi (21 febbraio) nuove date di Guè che vanno a completare la serie dei suoi appuntamenti estivi live. Oltre alla data evento già in prevendita nella sua città, il prossimo 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 toccherà da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia, tra cui la data di Rimini del 22 luglio al Mamacita Festival, che si svolgerà alla Rimini Beach Arena (Viale Principe di Piemonte, 56/62). "Quest'estate ci vediamo in giro, show nei festival! Domani alle 14 fuori i biglietti" scrive il rapper milanese su Instagram.