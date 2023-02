Nuove macchine da cucire per pelletteria di San Patrignano

Attualità

Rimini

| 16:25 - 21 Febbraio 2023

La pelletteria della comunità di recupero per tossicodipendenti San Patrignano di Rimini si rinnova grazie alla donazione di due macchine da cucire a colonna da parte di Del Vecchia group. In questo modo le ragazze impegnate nel percorso di cura - spiegano dal centro - potranno realizzare con maggiore semplicità le cuciture del fondo delle borse, fra i principali accessori realizzati nel laboratorio della comunità assieme a buste piatte, portachiavi da collo e bracciali.



"Una donazione di questo tipo ci permette di migliorare ancor più la formazione delle nostre ragazze", spiega Sandro Pieri, responsabile del laboratorio. In questo modo "ammoderniamo il nostro laboratorio al pari di tanti altri che si trovano all'esterno della comunità e dove potrebbero trovare un giorno lavoro le ragazze da noi formate". Il settore pelletteria impegna 15 ragazze in percorso e collabora con importanti marchi del Made in Italy.



Spesso, spiegano da San Patrignano, si compie in "ciclo virtuoso", ovvero "l'inserimento lavorativo delle ragazze e dei ragazzi del settore nelle aziende che sono state clienti, fornitori che hanno saputo apprezzare l'impegno umano e professionale di chi ha ripreso in mano la propria vita con sacrificio e coraggio". "Siamo convinti che sia di fondamentale importanza investire sui giovani, sul loro futuro e sull'ambiente nel quale loro lavoreranno", è il commento del presidente dell'azienda donatrice, Maurizio Del Vecchia.