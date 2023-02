Piedibus di carnevale, genitori in maschera per le vie di Riccione Iniziativa per la gioia dei più piccoli

Attualità Riccione | 16:07 - 21 Febbraio 2023 Carnevalebus 2023, scuola Riccione Paese.

Un piedibus speciale per i bambini e le bambine della scuola Riccione Paese. Oggi (21 febbraio), martedì grasso, tutti gli accompagnatori si sono infatti messi in maschera, replicando l'iniziativa dell'anno scorso. Oggi "l'autobus umano" è stato così particolarmente colorato e vistoso. "Lo ripeteremo anche nei prossimi anni", evidenziano i genitori, divertiti così come i loro figli.







