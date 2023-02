In fase avanzata i lavori alla scuola dell'infanzia di Canonica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:08 - 21 Febbraio 2023

Il sopralluogo degli amministratori al cantiere.

Questa mattina (martedì 21 febbraio) la sindaca Alice Parma, insieme alla vice Pamela Fussi, agli assessori Sacchetti e Garattoni, ha effettuato un sopralluogo al cantiere della scuola dell'infanzia di Canonica, dove i lavori per il completamento dello stabile proseguono regolarmente.



Dopo il completamento della struttura portante, infatti, nel mese di gennaio era cominciata la posa della copertura sul tetto dell'edificio, ormai sostanzialmente ultimata. In fase avanzala anche la realizzazione del cappotto termico, alla quale seguirà quella degli intonaci esterni. A queste tre lavorazioni, che saranno terminate in circa un mese, seguiranno il montaggio degli infissi e l'installazione degli impianti meccanici.



“Siamo soddisfatti di constatare che l'intervento della cooperativa Formula Servizi prosegue regolarmente, di pari passo alla realizzazione degli arredi da parte della ditta incaricata” afferma la sindaca Alice Parma. “Siamo tutti al lavoro per l'apertura in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico e lo stato di avanzamento dell'opera ci consente di essere ottimisti: salvo imprevisti, quindi, bambine e bambini potranno cominciare da settembre l'attività nella nuova struttura”.



L'attuale programma dei lavori prevede la conclusione dell'opera tra maggio e giugno, compresi cortile e parcheggio esterno. Gli arredi saranno consegnati a fine maggio, in modo da essere installati una volta che l'intervento sulla struttura sia ormai prossimo alla conclusione.