Si chiude ColorCoriandolo tra maschere, musica e artisti

| 18:09 - 21 Febbraio 2023

La giostra francese in piazza Cavour.



Si è concluso oggi (martedì 21 febbraio 2023) ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.



L’evento, realizzato da Made Officina Creativa e giunto alla ventunesima edizione, ha regalato alle tantissime famiglie accorse nel centro storico di Rimini, due pomeriggi di allegria, divertimento e buona musica. In un’atmosfera di festa e divertimento, acrobati, trampolieri, musicisti, clown e maghi degli effetti pirotecnici, hanno coinvolto i tanti bambini e famiglie presenti in Piazza Cavour e Malatesta per festeggiare insieme il Carnevale 2023.



La giostra francese ha fatto da splendida cornice ai festeggiamenti di un Carnevale che ha donato a bambini e famiglie l’occasione di ritrovarsi insieme all’aperto per un pomeriggio spensierato.



Oggi la festa è partita alle 15 con l'animazione di Radio Bruno con Leonello Viale, a seguire in piazza Cavour la parata di Alice in Wonderland. Alle 16.15 musica con l'Alibanda dell'IC Alighieri e infine alle 18 il fire show con fuoco ed effetti speciali.