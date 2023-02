Cattolica, arriva l'attesa riqualificazione del cimitero comunale: al via i lavori

Attualità

| 15:19 - 21 Febbraio 2023

Sopralluogo al cimitero comunale, Cattolica.

Al via il lavori di messa in sicurezza all'interno del cimitero comunale di Cattolica. Dopo i rilievi strumentali eseguiti dalla Tecnoindagini srl, di Cusano Milanino, ad occuparsi degli interventi edili sarà la ditta JF Edilstart di Montescudo. L'importo totale dei lavori ammonta a 190mila euro (incluso iva) e si stima che proseguiranno per circa 3 mesi.





I lavori saranno svolti seguendo le priorità evidenziate dai rilievi strumentali, eseguiti in fase di progettazione, e consistono in interventi puntuali di demolizione e ripristino delle parti in cemento, di intonaco e dei solai ammalorati, nel rifacimento delle guaine di copertura e dei sistemi di deflusso della acque per la risoluzione delle infiltrazioni, nell'installazione di linee vita che consentiranno di eseguire gli interventi attuali e le future manutenzioni in sicurezza.





Inoltre, l'Amministrazione avvisa la cittadinanza che per via delle lavorazioni alcune zone potrebbero essere temporaneamente interdette. Gli interventi, infatti, saranno diffusi su tutte le strutture e sarà fattivamente impossibile avvisare preliminarmente i proprietari dei loculi.





"Chiediamo un poco di pazienza ai nostri concittadini - sottolinea la Sindaca Franca Foronchi - ma finalmente parte una riqualificazione attesa da diverso tempo. Consapevoli delle criticità presenti, avevamo già assunto un impegno finanziario lo scorso anno in occasione di variazione di bilancio. La primavera e le migliori condizioni climatiche consentiranno alla ditta di intervenire in maniera ottimale. Ricordo inoltre che nell'ambito dei lavori nell'area cimiteriale si sono recentemente svolti anche lavori di rifacimento dell'impianto elettrico delle lampade votive per un valore di circa 20mila euro. L'Amministrazione e gli uffici di Palazzo Mancini, quindi, si sono impegnati in una risposta puntuale su l'annosa questione grazie alla quale torniamo a dare dignità e decoro a questo sacro luogo".