Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi vincenti in rimonta nel festival del gol (5-4)

Sport

Gabicce Mare

| 14:40 - 21 Febbraio 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.





Una vittoria, quella degli Allievi, per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara.



JUNIORES



K Sport Montecchio – Gabicce Gradara 3-0



Sconfitta sul campo della seconda in classifica. La partita inizia con un salvataggio di Franca sulla linea di porta che innesca un insidioso contropiede e Cecchini davanti al portiere avversario calcia fuori il diagonale. Al 12' Francolini si fa trovare pronto e sventa un gol, poco dopo è Semprini che ci prova dalla distanza. Il K Sport si fa pericoloso su calcio d’angolo ma Gaggi libera dopo una pericolosa mischia in area.



Il Gabicce Gradara non si dimostra arrendevole di fronte alla forte squadra locale e in due minuti crea due pericoli con Cecchini e Magi F. Al 40' Francolini che salva la propria porta deviando in angolo. Un minuto dopo ancora Magi F. (2007) ad impegnare il portiere avversario. Prima dello scadere della prima frazione il K Sport passa in vantaggio con Hoxhay che è lesto ad inserirsi tra i difensori: 1-0.



Il secondo tempo, di minore intensità agonistica da parte di entrambe le squadre, vede comunque prevalere il K Sport Montecchio che sfrutta la sua maggior caratura. Al 54' il raddoppio con Lucciarini che sfrutta una indecisione della difesa ospite: 2-0. Al 73' la squadra locale cala il tris con il guizzante Aiello: 3-0. Un ultimo sussulto del Gabicce Gradara che prima del fischio finale prova ad accorciare distanze con due tiri da fuori.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 24 febbraio contro la Cagliese.



GABICCE GRADARA: Francolini (30 s.t. Borselli), Mancini, Franca, Andreani (10' s.t. Bergamini), Semprini (30' s.t. Rossi), Mouthahhir, Magi A., Magi F. (10' s.t. Magi S.), Finotti, Gaggi Cecchini (6' s.t. Petese). All. Gaudenzi



ALLIEVI



Gabicce Gradara- Urbania 5-4



Il Gabicce Gradara ospita la prima della classe Urbania che arriva a punteggio pieno. Partenza a razzo ospite: al 2' sul primo tiro in porta va in vantaggio e al 3' il raddoppio dell'attaccante lasciato colpevolmente solo in area: 0-2. Al 16' il tiro di Bergamini imbeccato da un cross di Magi Filippo viene parato poi un difensore salva sulla linea. Al 23' la squadra di casa accorcia le distanze su un anticipo di testa sul portiere di Sarli: 1-2. Urbania ancora pericolosa al 38’: il tiro scheggia la traversa, al 43' passaggio di Bergamini per Magi Filippo e conclusione neutralizzata.



Ad inizio ripresa il portiere di casa Nobile sventa la minaccia, al 14’ l’Urbania realizza il tris. La squadra di mister Iachini non esce mai dalla partita: al 22’ in contropiede Sarli colpisce il palo e al 28’ contropiede di Finotti sulla sinistra, assist al bacio dal fondo per Farroni che non deve far altro che appoggiare in rete: 2-3. Dal 31' al 33' succede di tutto: prima Finotti con un contropiede e un tiro sul palo più lontano porta la partita in parità (3-3); palla al centro e sull'azione successiva su mischia in area l'Urbania si riporta in vantaggio 3-4. Al 36' Sarli ha la palla del pareggio ma il suo tiro viene ben parato, al 37' palla a Finotti che imbecca Sarli il cui diagonale non perdona. Adesso il Gabicce Gradara crede al colpaccio: al 40' viene atterrato Bergamini in area: rigore che Bergamini trasforma in gol per il 5-4 finale.



Prossima partita domenica 26 New Academy – Gabicce Gradara alle ore 10.





GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Mancini, Sciuto, Rossi, Pataracchia, Magi Filippo (20'st Farroni), Magi Samuele (1'st Finotti), Bergamini, Sarli, Buccino. All.Iachini



GIOVANISSIMI 2008



Senigallia - Gabicce Gradara 3-0



Il primo tempo si chiude in parità con il Gabicce che mette in difficoltà la prima della classe. Opportunità per passare in vantaggio con Terenzi e Annibalini. Subito ad inizio secondo tempo rete del vantaggio per il Senigallia. Continua a macinare gioco il Gabicce che sfiora più volte il pareggio. Nei minuti finali gli altri due goal dei padroni di casa.

Nel prossimo turno riposo





GABICCE GRADARA: Gaggi, Del Bene, Bana (Arduini), Andruccioli, Luzi, Ferraj, Annibalini, Gaudenzi ( Ricci A.), Terenzi, Guidi (Sciuto), Rossini (Tamburini). All. Mendo-Baffioni.





CADETTI 2009

Gabicce Gradara - Accademia Granata 0-11



GABICCE GRADARA: Valentini (Barbieri), Ricci (Fuligno), Grandicelli, Rossini N.(Foschi), Buscaglia, Mascarucci (Caico), Fosca, Gaudenzi, Tucci (Amadori), Ballarin, Orazi (Boccalini). All. Mendo-Baffioni.







Troppa la differenza fisica e tecnica tra i cadetti del Gabicce Gradara e l'Accademia Granata. Si chiude con una pesante sconfitta la prima fase del campionato.



Nel prossimo turno i Cadetti 2009 riposano.



Nella foto: la squadra Allievi del Gabicce Gradara



