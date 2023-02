Viale Novafeltria, fiamme nel parcheggio: quattro veicoli carbonizzati

Cronaca

Riccione

| 14:14 - 21 Febbraio 2023

Nella notte tra lunedì e martedì (20-21 febbraio) un incendio è scoppiato a Riccione, in viale Novafeltria, in un'area di sosta. Le fiamme hanno distrutto due roulotte, un camper e uno scooter, mentre un autocarro è stato danneggiato. L'allarme è stato dato da una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nei consueti controlli del territorio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'una e dieci con una squadra, ma è stato necessario inviarne altre due di ausilio. Le operazioni sono durate circa due ore. I Carabinieri sono impegnati ad accertare le cause del rogo.