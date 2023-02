Misano, il nuovo lungomare pronto per l'inizio dell'estate: partiti i lavori

Attualità

Misano Adriatico

| 14:14 - 21 Febbraio 2023

Nuovo Lungomare, Misano Adriatico.

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo lungomare nella zona sud di Misano. Grazie al bel tempo di questi giorni e alla celerità delle ditte, il primo tratto del progetto, quello che da Via D'Azeglio arriva a Via Passeggiata dei Fiori, inizia a prendere forma. Il vecchio e logoro marciapiede di ridotte dimensioni è stato sostituito con uno nuovo e più ampio, affiancato da pista ciclabile. L'intervento sarà completato da nuove aiuole e con la realizzazione dei parcheggi.

È iniziata in questi giorni, nella parte pedonale, la posa a mano della pavimentazione in pietra quarzite brasiliana, realizzata da posatori esperti. La pista ciclabile sarà realizzata invece in resina colorata.

Nei prossimi giorni comincerà la messa a dimora nelle piante e degli arbusti scelti per le aiuole. Il primo tratto del progetto sarà completato prima dell'avvio della stagione estiva, ma già dal weekend di Pasqua parte dei lavori saranno terminati.

"Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori e di come il progetto sta prendendo vita – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Grazie a questo importante intervento che, lo ricordiamo, è possibile realizzare in buona parte grazie al contributo della Regione Emilia – Romagna, completeremo il nostro lungomare fino all'estremità sud, collegando in maniera armoniosa una delle zone più suggestive del nostro territorio".

Il secondo step del progetto, che collegherà Via Passeggiata dei Fiori a Piazza Colombo a Portoverde, prenderà il via dopo l'estate.