Rimini, tonnellate di rifiuti pericolosi abbandonati: scattano sigilli e denunce

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 21 Febbraio 2023

L'area sequestrata dalla Guardia di Finanza.

Due aree nella periferia della città di Rimini, utilizzate come deposito incontrollato di rifiuti, circa 60 tonnellate, sono state scoperte dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza. Nella prima area una ditta aveva accumulato scarti di materiale edile e in particolare 3 tonnellate e mezzo di pannelli prefabbricati contenenti amianto. Nella seconda un'impresa di vendita al dettaglio di arredi aveva depositato elettrodomestici, computer, parti di cucine. È scattato così un duplice sequestro e quattro persone sono state denunciate in relazione al deposito incontrollato di rifiuti e per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche di stoccaggio idonee alla necessaria salvaguardia ambientale. La Guardia di Finanza ha già avviato le procedure di bonifica delle aree dai materiali inquinanti.