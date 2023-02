Karate, Riccione conquista il titolo italiano Fijlkam di Kata a squadre

Sport

Riccione

| 12:19 - 21 Febbraio 2023

Alcune delle atlete vincitrici.

Il Centro Karate Riccione, società affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione, conquista il titolo italiano Fijlkam di Kata a squadre.

A Ostia, presso il Palasport Matteo Pellicone si è tenuta una due giorni di Karate ad alto livello il fine settimana scorso. Tutte le migliori società d’Italia hanno presentato le loro squadre per conquistare il titolo italiano. Da Riccione sono partiti due agguerriti Team del Centro Karate Riccione, per gareggiare nelle categorie Senior e Junior.



Sabato nella categoria “assoluti” erano di scena Chiara Bacchini sr, con Sofia Cherubini e Emma Orsetti. La loro performance è stata straordinaria e le guerriere della Perla Verde in una competizione così difficile, hanno portato a casa un prezioso e pesante bronzo.



Domenica sono scese sul tatami romano nella categoria “giovanili” Martina Padoan, Maria Marconi, Aurora Serinelli e Chiara Bacchini jr.

Una dopo l’altra hanno spazzato via tutte le concorrenti, battendo squadre eccellenti come la Polizia di Stato e le milanesi della Master, centrando un meraviglioso e gratificante ORO che conferma la Società Riccionese nell’elite del karate Nazionale.



“Un ottimo lavoro di tutto lo Staff Tecnico, da Giada Salvatori che ha portato magistralmente avanti il lavoro del papà Riccardo Salvatori, ai Maestri Roberto Corbelli, Vito Mininni e dei gemelli Marco e Mauro Giorgio; un premio per le atlete, la società e l’impegno delle famiglie numerose al seguito” dice la Vice Presidente e Team Manager Manuela Gasperoni.



Il Centro Karate Riccione ha chiuso il 2022 al 13° posto su 1350 società nella graduatoria della Fijlkam.