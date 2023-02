Eventi

Cattolica

| 11:37 - 21 Febbraio 2023

Tony Hadley.

Tony Hadley apre la stagione estiva dell'Arena della Regina a Cattolica. Il primo concerto dell'estate sarà il 30 giugno. Dopo il sold out fulmineo a febbraio del concerto a Ravenna al Teatro Alighieri, Tony Hadley con la sua band tornerà in Italia per l'inaugurazione dell'Arena della Regina in uno spettacolo con i brani che ne hanno fatto una vera e propria icona pop. Biglietti in vendita da giovedì 23 febbraio su Ticketone. Per informazioni Pulp Concerti 3290058054.