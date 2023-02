Rimini, traffico via Ducale. I residenti: 'siamo sempre più penalizzati'

Attualità

Rimini

10:14 - 21 Febbraio 2023

Via Ducale.

"Contraddizioni" e "pretesti" per penalizzare il Rione Clodio. In una nota il comitato di residenti risponde ad una intervista rilasciata al Corriere Romagna dall'Assessora riminese Roberta Frisoni, riguardante l'annoso problema della viabilità della zona.

I cittadini lamentano che non ci sia volontà di trovare una viabilità alternativa al ponte di Tiberio. "Questa Amministrazione" si legge nella nota del comitato "è riuscita nel capolavoro di riportare, come negli anni 60, il traffico su Corso d’Augusto e Rione Clodio che fanno parte integrante del Centro Storico e che fino al 20/10/2019 non avevano traffico di attraversamento". I cittadini ricordano che, nel 2020, era stato affermato che il transito automobilistico nel Rione sarebbe stato temporaneo. "La Frisoni prosegue poi per negare il progetto per la realizzazione di un ponte attraverso l'Ina Casa" continua la nota "definendolo un “quartiere storico, caratteristico e residenziale” quindi da preservare, mentre il Rione Clodio evidentemente lo considera non storico, non caratteristico e non residenziale, attraversabile da migliaia di mezzi al giorno. Nei suoi annunci e affermazioni rileviamo da più di tre anni continue contraddizioni e pretesti pur di penalizzare il Rione in cui viviamo, difendendo altresì tutte le altre zone di Rimini che vanno sempre salvaguardate e tutelate."

"Vi sembra possibile" conclude la nota dei residenti "che una Amministrazione Comunale possa permettere il transito di migliaia di mezzi al giorno in una via così stretta strutturata come un canyon. Alcuni residenti hanno chiesto al Comune di posizionare dei fittoni per evitare il rischio di essere investiti sull’uscio di casa - risposta non si possono mettere perché la larghezza della via non lo consente".