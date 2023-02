Calcio Prima, Coppa Emilia: mercoledì semifinale Civitella-Riccione (20,30)

Sport

Riccione

| 10:13 - 21 Febbraio 2023

Mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30 in quel di Civitella di Romagna si disputeranno i quarti di finale di Coppa Emilia in gara unica, dentro o fuori, Civitella- Riccione. Chi passa accede alla semifinale.

Ecco come Civitella e Riccione sono arrivate ai quarti di finale. Primo Turno; Civitella - Carpena 1-1 (3-2 dopo i calci di rigore). Riccione - Bellariva 4-4 (9-7 dopo i calci di rigore).

Trentaduesimi di finale: Pianta - Civitella 0-3, Asar - Riccione 0-2.

Sedicesimi di finale: Civitella - Savio 1-1 (10-9 dopo i calci di rigore), Riccione - Morciano 1-0.

Ottavi di finale: Civitella - Frugesport 2-2 (7-6 dopo i calci di rigore), Riccione - Torresavio 4-1.



Attualmente il Civitella occupa il quinto posto in campionato con 42 punti (10V, 6P, 3S) a 5 punti dalla prima che è il Pianta con 47 punti. 35 i goal realizzati e 21 quelli subiti. Il bomber è Manuel Monti con 10 reti di cui 6 su rigore.

Il Riccione occupa il quarto posto in campionato con 37 punti (10V, 7P, 4S) a 3 punti dalla prima che è il Morciano con 40 punti. 36 i goal realizzati e 25 quelli subiti. Il bomber Alessandro Brisigotti con 5 reti di cui 2 su rigore e Denis Klyvchuk con 5 reti di cui 2 su rigore.