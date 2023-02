Calcio C: la Reggiana sbanca il Manuzzi, Cesena ko. Tre giocatori granata in top 11

Sport

Rimini

| 10:05 - 21 Febbraio 2023



La Reggiana sbanca il Manuzzi, supera il Cesena 2-1 e allunga a +7 in vetta. Una grande prestazione premiata nella nostra top 11 settimanale: spazio a Rozzio, Kabashi e Nardi. Kabashi ha dato una marcia in più al centrocampo granata in questa seconda parte di stagione, Nardi si è confermato centrocampista con il fiuto del gol.



Nella top 11 in attacco citazione per gli ex Rimini Ragatzu e Zamparo, entrambi a segno con Olbia e Virtus Entella. Tra i pali il classe 2001 Salvato della Torres.



TOP 11 (3-4-1-2): Salvato (Torres) - Tiritiello (Lucchese), Rozzio (Reggiana), Dametto (Torres) - Tomaselli (V.Entella), Kabashi (Reggiana), Della Latta (Carrarese), Nardi (Reggiana), Bruzzaniti (Lucchese) - Ragatzu (Olbia), Zamparo (V.Entella).

ALL. Diana (Reggiana).