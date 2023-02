Studenti riminesi sulle orme degli immigrati italiani in Belgio

Attualità

| 09:28 - 21 Febbraio 2023

Gli studenti del Valturio.

"L'emigrazione italiana in Belgio: prima e dopo Marcinelle. La costruzione dell'identità europea" è il titolo del progetto al quale hanno partecipato tre classi quarte dell'ITES Valturio e che ha vinto il bando promosso dall'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna "Viaggi Attraverso l'Europa".

Queste classi, accompagnate dalla prof.ssa Teresa Muraca (referente del progetto) e dai proff. Serena Mazzelli, Giuseppe Magnani e Cristiana Balducci, hanno trascorso la scorsa settimana in Belgio, dove hanno partecipato ad attività educative in importanti luoghi simbolo dell'Unione Europea come il Parlamento, la Casa della storia europea e il Parlamentarium, hanno visitato la città di Bruxelles e Bruges, antica capitale del commercio internazionale. Momento culmine del viaggio è stata la visita al Bois du Cazier a Marcinelle, luogo simbolo della migrazione italiana in Belgio. Suggello di questo interessante percorso è stata l'esperienza multimediale sperimentata al Memoriale 1815 presso i luoghi della battaglia di Waterloo, parco storico che ricorda l'inizio della pace europea.



Il progetto, che ha coinvolto circa 60 studenti, ha come obiettivo quello di analizzare e approfondire le fasi che hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell'Unione Europea e dei suoi valori, mettendo in luce l'importanza della riflessione sul senso di cittadinanza italiana e sul fenomeno migratorio.



Prima di partire gli studenti hanno svolto diversi laboratori e attività preparatorie per comprendere meglio la storia dell'emigrazione italiana, in particolare gli eventi di Marcinelle, con l'aiuto di esperti in storia delle migrazioni e con i ricercatori del Punto Europa di Forlì, con letture tematiche e materiale multimediale.

La restituzione finale dell'attività consisterà nella realizzazione di una mostra dal titolo "Pensieri e parole sull'emigrazione italiana: l'esperienza di Marcinelle", che sarà allestita nell'atrio della scuola.

Il progetto rappresenta un'importante opportunità per gli studenti di conoscere e comprendere meglio la storia dell'emigrazione italiana e europea, riflettere sul senso di cittadinanza italiana e sull'importanza dell'integrazione multiculturale. Inoltre mette in luce l'importanza della costruzione dell'identità europea e dei suoi valori, e della memoria storica come strumento per comprendere il presente e costruire il futuro. In un'epoca in cui l'Europa sta attraversando importanti sfide in campo sociale, economico e politico, proposte come queste assumono un'importanza ancora maggiore per formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di comprendere e affrontare le sfide del nostro tempo.