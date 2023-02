Adolescenti alle prese con social e videogame, come gestirli al meglio: tre incontri a Rimini

Attualità

| 08:59 - 21 Febbraio 2023

Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini in collaborazione con la Rete GAP Rimini e nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022” propone un percorso in piccolo gruppo rivolto a genitori e famigliari di ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per conoscere ed approfondire il mondo dei social e dei videogame e riflettere su possibili strategie da utilizzare nella relazione educativa.





Per i genitori e tutti gli adulti che hanno a che fare con minori, è importante approcciarsi a questi strumenti, comprenderne i linguaggi ad essi connessi ed acquisire la praticità di alcuni aspetti, per poter educare i propri figli ad un uso consapevole sia delle potenzialità che dei pericoli.



È fondamentale riuscire ad esplorare senza pregiudizi il mondo digitale, tenendo presente che non comporta solo rischi e che l’uso dei videogiochi non è in sé nocivo, ma anzi un utilizzo adeguato può anche favorire tutta una serie di abilità importanti.



Il percorso si svolge in tre incontri, che sono articolati in momenti teorici e di approfondimento, alternati ad attività pratiche che favoriscono il confronto e la condivisione di esperienze.



Facilitato e accompagnato dalle conduttrici, il gruppo diventa un luogo di esplorazione del mondo digitale, di riflessione sull'uso che ne fanno anche gli adulti, per comprendere i bisogni che soddisfa e le esperienze che permette di fare; una maggiore conoscenza può offrire una visione più ampia dei social e dei videogame e fare in modo che questo non sia solo un terreno di battaglia, ma anche un luogo di scambio, incontro e condivisione tra il mondo degli adulti e quello dei giovani.







Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Casa Ludica A GOOD GAME SPACE, via Bramante 10 (secondo piano) a Rimini nelle seguenti date:



lunedì 27 febbraio ore 18.30 “Relazioni (s)connesse"



lunedì 6 marzo ore 18.30 “Ambientati nei social”



lunedì 20 marzo ore 18.30 “Videogames: istruzioni per l'uso”







Il gruppo sarà condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta della Cooperativa Il Millepiedi, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.



La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione.







Per iscrizioni e informazioni si può contattare il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini negli orari di apertura: Tel.0541-793860