Calcio Promozione: Sampierana, il rammarico di Barontini per il 2-2 nel derby. Mercoledì il Sant'Ermete

| 17:33 - 20 Febbraio 2023

Il tecnico della Sampierana Federico Barontini.





Stoppata la sua corsa nel derby con il Due Emme (2-2), la Sampierana è chiamata a raccogliere l'intera posta nel recupero di mercoledì sera sul sintetico di Gatteo (20,30) contro il Sant'Ermete per portarsi di nuovo a -1 dalla capolista Gambettola.







Mister Federico Barontini, in vantaggio due volte non siete riusciti a fare vostra l'intera posta. Che cosa non è andato per il verso giusto?

“Onore al Due Emme che ha interpretato al meglio la partita e ci ha sempre creduto, noi viceversa non siamo stati al massimo delle nostre possibilità; certe partite quando sei avanti due volte devi portarle a casa. Sul primo gol non siamo stati sufficientemente aggressivi nella marcatura, sul secondo ci è mancata la giusta attenzione sul movimento di Montesi e in generale ci è mancata quella cattiveria agonistica che abbiamo avuto nell'ultimo periodo fino alla sosta. Lo stop per neve, i rinvii e i recuperi, ci hanno fatto smarrire un po' di brillantezza, si è appannato la nostra condizione psicofisica e comunque ci sta nel ritorno perdere qualche punto rispetto all'andata perchè le partite sono più toste e i punti pesano di più, del resto è impossibile tenere per tutta la stagione lo stesso passo che abbiamo avuto per tre mesi. Ma siamo in partita, il campionato è ancora tutto da giocare. Intanto pensiamo a battere il Sant'Ermete. Vincendo torneremmo a -1, ma anche a -3 e financo a -4 ogni discorso sarebbe ancora aperto con lo scontro diretto da giocare”.

Può avere infuito l'assenza di Narducci?



“Marco è un giocatore importante, non ne abbiamo altri con le sue caratteristiche e ho adattato nel ruolo Petrini che si è ben disimpegnato. Il problema non è in singolo, ma la squadra: il mio rammarico è che pur non al top abbiamo avuto la partita in pugno e abbiamo raccolto solo un punto. Peccato. Ora Narducci è recuperato anche se non è al meglio, ma mancherà il difensore centrale Rossi per un problema alla clavicola. Un'altra assenza importante che spero sia di breve durata, comunque è già capitato che Giovanni sia mancato in qualche partita e i sostituti non lo abbiano fatto rimpiangere”.

Il fatto di dover vincere può essere un peso?



“Psicologicamente è un match difficile, certo, questa partita e la prossima a Bellaria sono due sfide che possono indirizzare la stagione, ma anche il Gambettola a Verucchio non avrà vita facile. Come ho già detto, tutte le partite nascondono più insidie che all'andata”.

Il Sant'Ermete. Che avversario si aspetta?



“Un avversario complicato, che ha bisogno di punti per evitare i playout, che vive un buon momento di forma. E' una squadra compatta, organizzata, aggressiva, che sa stare bene in campo, con giocatori di esperienza. Per venirne a capo dovremo essere al top dell'attenzione su ogni singolo episodio, avere la cattveria agonistica che questo tipo di partite richiede. Stiamo curando al massimo ogni dettaglio: la Sampierana ha una marcia in più se è al cento per cento”.