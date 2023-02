Rimini Calcio giovanili, Primavera 4 ko in casa contro la Pro Patria 1-2

Sport

Rimini

| 17:18 - 20 Febbraio 2023

Edoardo Lonardo in gol con la Primavera.

I risultati delle squadre giovanili del Rimini Calcio.



PRIMAVERA 4 – 18ª Giornata



RIMINI FC – AURORA PRO PATRIA 1-2



RIMINI FC: Lazzarini, Di Pollina (71° Fraternale), Gerboni, Madonna, Brisku, Gianfrini (71° Serfilippi), Lonardo, Cherubini (85° Capparelli), Marconi (81° Alvisi), Russo, Zanni (81° Ricci). A disposizione: Cerretani, Gabriele, Marcello, Marino, Minni, Campedelli.

Allenatore: Brocchini.



AURORA PRO PATRIA: Cassano, Reggiori (90° Scrivanti), Olivieri, Badnjevic, Restelli, Sassaro, Ferrari (71° Giamberini), Lamperti (63° Spreafico), Zanaboni, Renda (63° Grillo) , Mazzitelli (90° Leone). A disposizione: Valneri, Ippolito, Del Vecchio, Ferraro, Rubino, Kamberaj.



Reti: 3’pt Lonardo (R) - 10’ st Zanaboni, 16’ st Renda (P).



NOTE. Esplulsi: Russo (R), Cassano (P). Ammonizioni: Marconi, Gerboni, Cherubini (R) - Reggiori, Spreafico (P).



UNDER 17 – 13ª Giornata



RIMINI FC – US ANCONA 2-2



RIMINI FC: Sammarini, J. Ciavatta, E. Belletti (43’ st Coppola), M. Carbonara (42’ st Sposato), T. Bacchiocchi, L. Volonghi, G. Cesarini (22’ st Orioli), F. Imola (38’ st Giacomini), G. Capicchioni, D. Paganini (1’ st Hassler), M. Mini (22’ st Urciuoli)

A disposizione: P. Bartoletti, E. Cecchini, A. Zighetti.



ANCONA: Russo, Domeniconi, Martelli, Giorgini, Tato’, Pedinelli, Pagano, Clementi, Innocenti, Saraniero, Rakai. A disposizione: Pieri, Fedele, Papino, Shehi, Lombardi, Serfilippi, Petti, Bloise, Bartolucci. Allenatore: Vincenzo Varriale. Allenatore: Oscar Muratori.



Reti: G. Bruzzechesse 25’ (A), G. Cesarini 40’ (R), G. Capicchioni 60’ (R), T. Cingolani 90’ (A).



NOTE. Ammoniti: L. Volonghi (R), F. Imola (R), L. Hassler (R)





UNDER 16 – 11 GIORNATA



RIMINI FC – US ANCONA 1-4



RIMINI FC: Ripari, Petrini, Imola, Alessi, Magi, Jubani, Cagnoli (20’ st Morri), Rota (12’st Zanieri), Bernardi (27’ st Lepri), Padroni, Brolli. A disposizione: Perazzi, De Gaetano, Fiordalisi, Para. Allenatore: Pieri.



US ANCONA: Talozzi, Cilla, Innocenti, Galeotti, Latini, Mancini, Magini, Vlaicu, Garavalli, Cacciamani, Carlini. A disposizione: Giubinelli, Vinacri, Schiavoni, Mascitti, Parioli, Messersi, Luciani, Papa, Sanpaolo. Allenatore: Casaccia.



RETI: 6’ pt Magini (A), 26’ pt Alessi (R), 6’ st Cacciamani (A), 9’ st Carlini (A), 23’ st Sampaolo (A).



NOTE: Magi (R), Brolli (R), Lepri (R)





UNDER 15 – 13ª Giornata



RIMINI FC – US ANCONA 3-0



RIMINI FC: Cherubini, Zammarchi, Drudi, Scirocco, Bizzarri, Manzi, Fontemaggi (24' st Zamagna), Ramja (24' st Celani), Di Pollina (10' st Molfetta), Foschi, Arlotti (30' st Badioni). A disposizione: Pirini, Lombardi L., Fabbri, Nava, Eco. Allenatore: Berretta.





US ANCONA: Strappini, Giusepponi (dal 18' st Fratini), Gutanu (dal 33' st Machedon), Calvari, Bianchi (dal 18' st Fenni), Branchesi, Maraschio (dal 33' st Cingolani), Morichetta, Canori (dal 7' st Beccacece), Cacciari (dal 33' st Giuliodori), Domesi (dal 18' st Konate). A disposizione: Pelosi, D'Alesio. Allenatore: Fratini.



Reti: 15' p.t. Di Pollina, 29 s.t. - 43 s.t. Molfetta



NOTE: Ammoniti: Zamagna (R), Molfetta (R).



Vince ancora l'Under 15 biancorossa che supera per 3 reti a 0 i pari età anconetani. Gara che si sblocca al 15' con Di Pollina che riceve in area da posizione defilata e calcia in rete senza lasciare scampo all'estremo difensore ospite. A metà tempo l’Ancona sfiora il pari ma la traversa salva la porta di casa e la prima frazione di gioco termina con il Rimini in vantaggio. Dopo l’intervallo, l’Ancona cerca il pari ma il Rimini si difende con ordine e in contropiede colpisce due volte con Molfetta che al 29' porta i suoi sul 2-0 e sui titoli di coda dell’incontro al 43' mette in ghiaccio la partita segnando il gol del definitivo 3-0.





UNDER 13 PRO – 20ª Giornata



BOLOGNA-RIMINI

P.T. 2-0 Reti: Bortolotti al 12', Likoj al 20'.

BOLOGNA: Donati, Cenacchi, Strazzari, Lanzoni, Lugli, Likoj, Fregni, Calvagna, Bortolotti.

RIMINI FC: Racanelli, Donini, Lunedei, Kasalla, Dhelpra, Cassano, Aragao, Mendola, Giusti.

S.T. 0-1 Rete: Aureli al 9'

BOLOGNA: Mazioli, Strazzari, Lanzoni, Lugli, Bandini, Lauri, Bortolotti, Greco, Settepani.

RIMINI FC: Alberani, Hernandez, Cevoli, Montani, Aureli, Angelini, Romani, Bertoni, Gabellini.

T.T. 2-0 Reti: Bortolotti al 8' e al 10'.

BOLOGNA: Donati, Cenacchi, Strazzari, Lanzoni, Lugli, Likoj, Fregni, Calvagna, Bortolotti.

RIMINI FC: Racanelli (al 11' Alberani), Cevoli (al 14' Romani), Donini (al 15' Mendola), Lunedei (al 12' Aragao), Kasalla (al 12' Giusti), Dhelpra (al 11' Bertoni), Cassano (al 13' Aureli), Angelini (al 10' Hernandez), Gabellini (al 8' Montani).