Volley B2 femminile, Lasersoft piega Monte Urano 3-0

Sport

Riccione

| 17:03 - 20 Febbraio 2023





Procede la corsa della Lasersoft Riccione verso le zone alte della classifica che davanti al proprio pubblico ha superato in 75 minuti la Em Company Monte Urano. Gara quasi senza storia per Moltrasio e compagne, padrone del campo per larghi tratti, come dimostrano anche i parziali (16/21/15). Le ospiti hanno provato a tenere testa alle più quotate avversarie, ma la Lasersoft ha sempre condotto nel punteggio senza mai perdere di vista il proprio obiettivo finale.

Tre punti che si aggiungono alla classifica della compagine di coach Piraccini che ora tocca quota 38 punti. Prossimo appuntamento fissato per sabato 25 febbraio quando le riccionesi saranno impegnate in trasferta a Fano. Fischio d'inizio fissato per le ore 17:30.



La partita

Pronti via e Riccione prova subito la fuga con una Gabelllini in grande spolvero; Monte Urano però non molla e prova a riavvicinarsi sul -2 (8-6). Ci penserà però capitan Moltrasio con una bella serie dai nove metri a regalare alle ragazze locali l'allungo decisivo. Provvede poi la stessa numero otto a portare l'1-0 alle proprie compagne di squadra.



Nel secondo parziale la Lasersoft sempre avanti che arriva ad avere ben otto opportunità per raddoppiare (24-16). Ospiti che senza più nulla da perdere iniziano a spingere al servizio e cancellano cinque occasioni di doppio vantaggio ma la sesta è quella giusta: 25-21 e punto 36 in classifica incamerato.



Nella terza frazione l'equilibrio permane fino all'11 pari quando le riccionesi decidono che basta scherzare piazzando il 7-0 che toglie ogni possibilità di recupero ospite consegnando alla squadra di Piraccini tre importantissimi punti permettendoci di mantenere alta la pressione sul terzetto di testa Ozzano Prato e Pontedera.



Il tabellino



Lasersoft Riccione - EmCompany Monte Urano 3-0



Riccione: Moltrasio 6,Ricci 7, Gugnali 10, Tallevi 11, Godenzoni 8, Gabellini 6, Paolassini 2, Astolfi 1, Agostini L1, Stefanini L2, n.e. Chiste, Jelenkovic



Monte Urano: Cangiano, Trinca, Cicchitelli, Valeri, Asquini, Ragni, Papi (L1), Sabtarelli, Riboli,Pieroni, Salvucci (L2)



Parziali: 25-16/25-21/25-15