Basket D, poker di Fast Coffee Villanova: espugnata Vignola

20 Febbraio 2023

A Vignola Zannoni è stato decisivo.

Tutto in 60 secondi, quelli finali. Mazzotti in lunetta sbaglia due liberi sul 66-68, sul ribaltamento di fronte la tripla di Miani trova solo ferro ma il n. 10 di Vignola si rifà e realizza il canestro della parità: 68-68.

I Tigers perdono palla ma i modenesi per due volte non ne approfittano, sbagliando due facili appoggi. A 8” dalla sirena, ci pensa capitan Zannoni a realizzare la tripla che spinge avanti Fast Coffee Villanova Tigers. Sul tabellone, però, il punteggio recita 69-71. La panchina neroverde (e i tifosi venuti da Villa Verucchio) fanno notare l’errore, lunghissimo conciliabolo degli arbitri con tavolo e dirigenti, ma alla fine viene confermato il punteggio frutto di un errore del segnapunti che ha attribuito una tripla al n. 20 di casa Cavazzoli, quando il tiro era da 2 sul 64-66.



Vignola riparte sotto di un possesso ma i Tigers difendono e recuperano palla, l’antisportivo su Bomba vale due liberi (entrambi realizzati), sulla rimessa i Tigers riprendono ancora palla e il liberissimo Bomba realizza il più facile degli appoggi. Finisce 69-75 per gli ospiti.



Partita dura, maschia, con difese schierate rigorosamente a uomo, e tanti contatti. Fast Coffee Villanova Tigers ne esce fuori grazie all’esperienza e alla maggiore freddezza nei secondi decisivi.

Alla palla a due è una gara di triple, tre per i padroni di casa, due per i Tigers (Mazzotti e Bomba), si viaggia a braccetto: 17-16. Provano a scappare via le Tigri nel secondo parziale, con Polverelli che domina nel pitturato (saranno 20 alla fine per il centro neroverde) ma Vignola rintuzza e va al riposo lungo sotto di sole 3 lunghezze: 35-38.

Lo stesso scarto chiude il terzo periodo, con i Tigers avanti ma incapaci di piazzare il break decisivo, nonostante i 6 punti del rientrante A. Buo.

Con il doppio play (Federico Guiducci e Mazzotti), le Tigri “aggrediscono” gli ultimi 10’, caratterizzati da frequenti interruzioni. Si va punto a punto fino al finale thrilling che premia i ragazzi di Amadori, al quarto successo consecutivo nella Poule Promozione.



IL COACH “Come pronosticato alla vigilia, è stata una partita molto dinamica e intensa, caratterizzata da continui botta e risposta e da belle giocate da entrambi le parti. – fotografa la partita il coach delle Tigri, Michele Amadori – Il primo quarto abbiamo faticato ad arginare gli avversari soprattutto nelle conclusioni dall’arco, in più di un’occasione non abbiamo ostacolato in maniera adeguata i tiri e questo ha permesso ai padroni di casa di prendere fiducia e di portarsi avanti 17-16 alla prima sirena.

Nel secondo periodo siamo riusciti a prendere le misure e ad essere più incisivi anche in attacco, sfruttando tanto le situazioni di pick&roll con Mazzotti e Polverelli, ma anche cercando di mettere in ritmo Zannoni che fino a quel momento era stato contenuto bene e non era riuscito a trovare facilmente la via del canestro”.



Il botta e risposta è continuato anche nel terzo quarto.

“Ed è salito il livello fisico ma anche il nervosismo, che ha porta ad un paio di falli tecnici ed antisportivi, facendo così scaldare gli animi e andando un po’ a rovinare lo spettacolo e la qualità del gioco. Nonostante ciò, siamo riusciti a chiudere il periodo ancora in vantaggio (55-58 alla terza sirena).



Poi i 10’ intriganti minuti finali.

“L’ultimo quarto abbiamo cercato di allungare il vantaggio, cercando di gestire i ritmi e controllando i rimbalzi, però negli ultimi minuti, sul punteggio di 64-68, abbiamo concesso due canestri facili agli avversari che hanno così riportato la gara in parità. Niente time-out e rimessa veloce, Zannoni che da 3 punti non ha perdonato (68-71). Coach Landini è corso ai ripari con un time-out, poi la situazione è sfuggita completamente di mano agli arbitri e agli ufficiali di campo. Abbiamo ottenuto una grande vittoria in trasferta avendo la meglio su Vignola in una gara avvincente e sempre equilibrata”.



Tabellino



Scuola Pallacanestro Vignola - Fast Coffee Villanova Tigers 69-75



Scuola Pall. Vignola: Torricelli 21, Fiorini 5, Penna 2, Dawson 9, Miani 9, Espa, Cappelli 10, Fossali, Cavazzoli 7, Betti 6. All. Landini



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 6, A. Buo 11, Bomba 13, Zannoni 23, Polverelli 20, S. Buo, Fe. Guiducci 2, T. Guiducci, Bollini. All. Michele Amadori



Arbitri: N. Conte - D. Bigotto



Parziali: 17-16; 35-37; 55-58)