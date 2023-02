Si terrà a Rimini, dal 15 al 18 marzo, il 19esimo Congresso della Cgil

Attualità

Dal 15 al 18 marzo, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà il XIX Congresso nazionale della Cgil dal titolo 'Il lavoro crea il futuro'. Per la Confederazione, impegnata a definire le proprie proposte politiche per i prossimi quattro anni, si tratta di un momento di straordinaria importanza, anche rispetto alla complessità dell'attuale fase storica e al ruolo che il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali possono svolgere nel Paese e a livello internazionale. Quattro giorni di lavori per l’organizzazione sociale più grande d’Europa che conta due milioni e mezzo di iscritti. Le richieste di accredito stampa si potranno inviare all'indirizzo ufficiostampa@cgil.it