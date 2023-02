Sanità, nuova Tac di ultimissima generazione per l'Ospedale Villa Maria

Sanità

Rimini

| 15:24 - 20 Febbraio 2023

Taglio del Nastro alla presenza delle Autorità, della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria.

È stata inaugurata a Villa Maria Rimini una TAC di ultimissima generazione per diagnosi rapide e ad alta definizione.





Il Taglio del Nastro Tricolore da parte della Dott.ssa Silvana Carloni (nella foto al centro), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura, è avvenuto alla presenza e con la partecipazione del Sindaco di Rimini, il Dott. Jamil Sadegholvaad (a sinistra) e il Dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale AUSL della Romagna.





"Abbiamo avviato il progetto prima che esplodesse la pandemia – ha dichiarato la Dott.ssa Silvana Zaccarelli Carloni -. Nonostante le difficoltà di varia natura che hanno caratterizzato l'emergenza Covid e l'impressionante crescita dei costi energetici che avrebbero fatto desistere dall'affrontare un investimento così imponente, non abbiamo mai pensato di rinunciare a questo nuovo passo per Villa Maria, un passo che dimostra ancora una volta la visione orientata verso il futuro e la ferma volontà di voler proseguire nel percorso di crescita intrapreso".



Un nuovo e importante passo avanti





Con l'introduzione della TAC Villa Maria ha colto l'occasione per rinnovare completamente il Reparto di Diagnostica per Immagini, un servizio fondamentale per la struttura.

Ciò ha comportato anche la realizzazione di impianti molto sofisticati per il comfort e la sicurezza dei pazienti e degli operatori, l'ampliamento della struttura digitale di controllo, la predisposizione di locali per l'anamnesi, attesa e osservazione TAC e un nuovo ambulatorio per ecografia dotato di una nuova apparecchiatura ecografica ad altissima definizione.

La TAC e la Risonanza Magnetica, sostituita recentemente, consentiranno così un'ulteriore ottimizzazione dei percorsi diagnostici degli utenti interni ed esterni di Villa Maria.

Il Servizio TAC è disponibile in Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), in Regime Privatistico e con Casse, Mutue e Assicurazioni.