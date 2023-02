La Riviera protagonista al F.RE.E di Monaco, la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera

Attualità

Rimini

| 14:46 - 20 Febbraio 2023



Nuova importante tappa per la promozione turistica dell’Emilia-Romagna in Germania da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio, in occasione di F.RE.E. 2023 (Travel and Leisure Fair) la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, ospitata nel Centro Espositivo “Messe München GmbH” di Monaco (free-muenchen.de/en/ ).

Un appuntamento irrinunciabile per i 24 operatori Turistici Regionali che, nello stand di 154 mq (Halle A4–Stand 111) di APT Servizi Emilia-Romagna, presenteranno al pubblico tedesco le loro proposte per il 2023 sui temi quali vacanza balneare, turismo attivo ed en plein air, trekking, cammini, cicloturismo, terme e benessere, enogastronomia, città d’arte, borghi, castelli, il Treno di Dante e i parchi naturali.



Giovedì 23 alle 18:30 fuori dalla fiera - presso il Riva Bar di Monaco - si terrà un aperitivo (a base di prodotti regionali) con la presentazione ai media tedeschi delle novità di stagione dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna. Presenti l’Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad. Il pomeriggio seguente, l’Assessore Andrea Corsini presenzierà anche alla conferenza stampa dei Comuni di Ravenna, Comacchio (Fe) e Ferrara sul tema “Slow Bike Tourism” presso “Eataly Munich”.Nel corso delle 5 giornate, sono previste da parte di APT Servizi, varie iniziative promozionali che coinvolgeranno i visitatori. Nel corner dedicato a “FC Bayern Frauen”, allestito ad hoc all’interno dello stand venerdì 24 febbraio, alle 15, si terrà il “Meet & Greet” con la calciatrice del team bavarese, nonché della nazionale tedesca, Giulia Gwinn, (515mila follower sui social), pronta a firmare autografi e a scattare selfie con i suoi fan.



L’iniziativa rientra nella partnership promozionale tra l’Emilia-Romagna e la squadra calcistica femminile del Bayern, che vanta 3,6 milioni di follower su Facebook, 1,2 milioni su Instagram e oltre 15mila spettatori a partita.

Sabato 25 alle 12.30, Bernd-Uwe Gutknecht, giornalista della radio bavarese “BR-Bayerischer Rundfunk” e appassionato di sport, salirà sul palco "Showbühne", gestito dalla stessa radio, per raccontare ai visitatori le ultime novità su itinerari ed eventi legati al cicloturismo in Emilia-Romagna. Previste altre due sue presentazioni a tema cicloturismo sul palco “Fahrradbühne”, nei giorni 24 e 26 febbraio. Infine, allo stand saranno promosse le tratte estive di Deutsche Bahn e ÖBB, sia giornaliere (con il diretto Monaco-Rimini e fermate a Bologna e Cesena), che notturne (con i nuovi treni Nightjet, che da Vienna e Monaco faranno scalo a Rimini, Riccione e Cattolica).



Riccione con club di prodotti e un video esclusivo





Dopo la montagna, la Germania. Riccione porta il sole sulle Alpi e sui cosiddetti Paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera). “Dopo i successi di Canazei e Cortina d’Ampezzo - dice il presidente del consiglio comunale con delega agli Eventi Simone Gobbi -, anche Riccione, a partire da mercoledì, parteciperà alla al F.re.e. di Monaco di Baviera”, in programma dal 22 al 26 di febbraio.







A fare da capofila per la Perla verde saranno i club di prodotto Costa Hotels e Riccione Turismo all’interno dello stand della Regione Emilia Romagna. L’ambizione di Riccione e della Riviera è quella di tornare a essere la prima scelta per la vacanza di tutta l’area di lingua tedesca. Al momento quello della Germania è il primo mercato estero per Riccione e ha garantito 150mila presenze nel 2022. Un bacino che ha assicurato una crescita sul 2019 del 10,6% e addirittura del 69,6% sul 2021. “Per Riccione quello del F.re.e. di Monaco di Baviera è un appuntamento particolarmente importante. La linea strategica turistica, condivisa con gli operatori turistici durante le varie riunioni in cui li abbiamo incontrati, è chiara: promuovere Riccione a partire dai Dach (Germania, Austria, Svizzera), sfruttando gli accordi di collaborazione con le linee ferroviarie già operativi e comunicando cosa è diventata Riccione oggi. Il prossimo passo, con orizzonte sul 2024, sarà quello di esplorare, in collaborazione con Apt, altri mercati in base anche alle nuove rotte aeree che collegheranno l’aeroporto Federico Fellini”.





Grazie a un accordo tra Trenitalia, Federalberghi e Comune di Riccione - nell’ambito del progetto “Riccione Go”, i clienti che arriveranno in treno da Austria, Germania e Svizzera non pagheranno l’imposta di soggiorno, risparmiando fino a 29 euro a settimana a persona. Dal 10 giugno al 9 settembre il collegamento da Monaco a Riccione sarà diretto: si potrà partire la sera e svegliarsi la mattina dopo in Riviera. Nello stand dell’Emilia Romagna ogni giorno si svolgeranno attività di animazione e promozione enogastronomica rivolta ai visitatori. In modalità finger food verrà somministrata una piccola selezione di prodotti tipici Igp e Dop dell’Emilia-Romagna. La piadina romagnola sarà fornita dal Consorzio Piadina Romagnola Igp.

Gli operatori riccionesi avranno a disposizione anche un video realizzato dall’amministrazione comunale proprio per promuovere la città di Riccione.



“Come Costa hotels - spiega il responsabile Bruno Bernabei - faremo anche promozione diretta, offrendo la possibilità, per chi prenota entro il primo di aprile, di beneficiare di uno sconto del 10 per cento sulla vacanza”.