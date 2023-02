Rimini, il lunedì è "jazz": tocca a Bruce Forman & Chicco Capiozzo Trio

Eventi

Rimini

| 14:28 - 20 Febbraio 2023

Chicco Capiozzo.

LUNEdì JAZZ è l’appuntamento con la musica jazz a cura di Rimini Jazz Club al Nelson’s di Viale Regina Elena a Rimini e che propone ogni settimana giovani promesse del panorama jazz nazionale, i più seguiti musicisti del nostro territorio oltre ad eventi speciali con musicisti di fama internazionale. Rimini Jazz Club presenta Bruce Forman & Chicco Capiozzo Trio, lunedì 27 febbraio 2023 al Nelson’s di Rimini.



Bruce Forman alla Chitarra, Chicco Capiozzo alla batteria e Stefano Senni al contrabbasso. Forman ha al suo attivo un programma di tour frenetico, diciotto registrazioni come leader, innumerevoli registrazioni di sideman tra cui Ray Brown, Bobby Hutcherson, Roger Kellaway. E poi ancora esibizioni della colonna sonora di tre dei film illustri di Clint Eastwood, in particolare Million Dollar Baby, vincitore dell’Oscar. Bruce Forman è produttore, arrangiatore, acclamato educatore, residente presso lo Studio/Jazz Guitar Dept. della USC. La profonda immersione nella cultura americana ispira Forman a contribuire alle tradizioni da cui ha attinto. Opere originali come The Red Guitar; il suo popolare podcast con Scott Henderson, GuitarWank; Cow Bop e le “sfide stradali” lungo strade secondarie storiche come la Route 66, Workshop JazzMasters, il suo ultimo progetto: Junkyard Duo…queste sono solo le ultime risposte alla domanda infinita che sta alla base della creatività di Bruce Forman. La sua musica e la sua vita riflettono ogni fase del suo viaggio e dimostrano la consapevolezza di un artista che è molto a suo agio nel mondo e al top della sua forma.



Christian 'Chicco' Capiozzo (batteria /percussioni) Dal 2002 fonda il primo progetto a suo nome “Capiozzo &Mecco “ ( insieme all’organista Michele Guidi) facendo il primo album a suo nome Whisky Go Go ( Irma records). Dal 1998 suona e incide insieme a : Jimmy Owens, Trilok Gurtu, Enrico Rava, Pee Wee Ellis, Fabrizio Bosso, Jarrod Lawson, Thomas Brenneck, Stefano Di Battista, Jesse Davis, Area, Ernesticco Rodriguez, Karl Potter, Marco Tamburini, Alex Baroni, Bruce Forman,Flavio Boltro, Luca Sapio ecc.. Dal 2019 è stato batterista in pianta di Mario Biondi con cui registra l’album “Dare”.

Autore anche di colonne sonore tra cui ricordiamo il noto telefilm Sex & The City.



Stefano Senni ( Contrabbasso ) Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (si è esibito in Svizzera, Austria, Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, Portogallo, Polonia, USA, Capodistria, Tmc2, ecc.).

Nel 1996 è stato invitato al festival di Calvi, in Corsica.

Le sue collaborazioni comprendono molti nomi fra i più prestigiosi del jazz italiano, oltre ad artisti internazionali.



BRUCE FORMAN & Chicco Capiozzo Trio, lunedì 27 febbraio 2023 al Nelson’s di Rimini inizio live ore 21.00, prenotazione tavolo al 0541/392622.