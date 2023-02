Carnevale a Santarcangelo, è record: un successo senza precedenti

Attualità

20 Febbraio 2023

Carnevale di Santarcangelo 2023.

È un successo senza precedenti quello del Carnevale di Santarcangelo, che dopo due anni di stop a causa della pandemia ha riempito il centro città con circa 15mila partecipanti. È la stima fornita dagli organizzatori – il comitato composto da Pro Loco, Città Viva e GM Consulting – che hanno realizzato la manifestazione con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale. Oltre al percorso interessato dalla sfilata dei carri e dei gruppi in maschera, infatti, anche vie, piazze e parchi limitrofi erano gremiti di persone, con la città percorsa e visitata in tutte le sue parti, compreso il centro storico.



Dodici i carri a tema che hanno partecipato alla sfilata: Flinstones (Santarcangelo), BatMatt (Grotta Rossa), Saloon, Le 4e sul Nilo e Grease (San Mauro Pascoli), Far west (Gatteo), Biroccio (Bellaria), Contadini matti (Torre Pedrera), Contadini del mare (Rivazzurra), Robin Hood (Sogliano), Harry Potter (San Vito) e Ivan Graziani (Novafeltria).



Tra i gruppi più seguiti anche i suonatori di tamburi provenienti da Bologna, gli sbandieratori protagonisti di uno spettacolo molto seguito in piazza Ganganelli e via Matteotti, “Giorgio e le fruste” con i balli della tradizione romagnola, i cosplayer – alla prima partecipazione, ricercatissimi per le foto – e la sfilata dell’emporio solidale “U i è da magné”, con i volontari del gruppo CiViVo Ven èulta accompagnati da tanti altri sostenitori dell’iniziativa sociale.



Tre premi sono stati distribuiti nel corso della manifestazione al miglior costume senior, al miglior costume junior e al miglior gruppo, mentre i carri sono stati tutti premiati a pari merito, per celebrare l’ottima riuscita della giornata di festa dedicata a Pino Boschetti. Una festa che sarà protagonista anche sulla televisione locale, con un servizio in onda questa sera (lunedì 20 febbraio) alle ore 19,15 e 20,15 al tg di Icaro tv.



Dal palco di piazza Ganganelli, la sindaca Alice Parma ha sottolineato come ormai il Carnevale di Santarcangelo sia diventato un punto di riferimento per diversi Comuni del circondario, come dimostra la provenienza dei carri partecipanti, per poi ringraziare gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata, il cui successo non è un caso ma il frutto del buon lavoro di tante persone.



Anche gli organizzatori testimoniano la loro soddisfazione: il presidente Alex Bertozzi di Città Viva sottolinea che il risultato entusiasmante dell’evento premia l’impegno di tutti e ringrazia GM Consulting per aver curato il coordinamento della manifestazione.



Per la Pro Loco, il presidente Filiberto Baccolini parla di una grande festa per tutti, dai più grandi ai più piccoli, contraddistinta dalla voglia di divertirsi e stare insieme, gratificata da una rilevante partecipazione di pubblico grazie anche al meteo favorevole.



Nessuna particolare problematica si è riscontrata infine sul fronte della sicurezza e della viabilità, con la Polizia locale impegnata dalle 7,30 alle 20 con cinque pattuglie, per un totale di 12 operatori di tra agenti e ufficiali di coordinamento (una pattuglia in servizio appiedato nell'area dell'evento e le altre per gestione della viabilità e pronto intervento).