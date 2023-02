Nuoto Artistico, a Riccione l'esordio mondiale del nuovo regolamento

Sport

Riccione

| 13:50 - 20 Febbraio 2023

In arrivo il Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Artistico a Riccione: un evento attesissimo dopo 2 anni di gare svolte sotto le restrizioni imposte dalla pandemia, che hanno visto la nazionale italiana assente per motivi di sicurezza; tornano proprio a Riccione quindi, allo Stadio del Nuoto, i postabandiere della nazionale italiana. Il Campionato vedrà 300 atleti, i migliori d'Italia, da oltre 40 società da tutta la nazione.





Una svolta epocale quella del nuoto artistico che, iniziata con il semplice cambio di nome (ex nuoto sincronizzato come siamo abituati a chiamarlo) oggi vede l'applicazione del nuovo regolamento con una vera rivoluzione: si è voluto dare un metodo di giudizio riconosciuto a livello internazionale per evitare così il giudizio personalistico delle giurie, arrivando a più giuste votazioni.

E proprio a Riccione quindi si svolgerà il primo campionato assoluto di programmi liberi con l'applicazione del nuovo regolamento a livello europeo: i riflettori saranno tutti puntati sulla nostra città!

"Ci aspettiamo una diversa distribuzione nelle classifiche mondiali, con una più obbiettiva valutazione della parte tecnica" dice Maria Grano allenatrice della sezione nuoto artistico della Poilsportiva Riccione.





Grande piacere per Riccione e grande onore rivedere all'opera, dopo l'era covid, grandi atleti italiani ovunque riconosciuti e plurimedagliati. La nazionale italiana di nuoto artistico ha avuto una visibilità straordinaria sui media nazionali negli ultimi tempi: durante l'ultimo europeo di Roma, in occasione del fanta-europeo, la nazionale ha guadagnato addirittura il primo posto nella classifica di gradimento del pubblico.





Da non perdere la finale di sabato pomeriggio con il duo femminile e duo misto, e domenica mattina con le finali a squadre, femminile e maschile.

Anche atlete riccionesi in competizione con grande orgoglio: daranno il massimo al fianco di atleti del gota mondiale di nuoto artistico.