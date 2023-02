Bellaria, più spazio, potenziamento e qualità per la cultura

Attualità

| 12:22 - 20 Febbraio 2023

Biblioteca Panzini di Bellaria.

“Da un lato fa piacere la crescente attenzione sui temi della cultura in generale e della biblioteca in particolare. Dall’altro, i toni che il dibattito sta assumendo ci appaiono talvolta molto strumentali: sicuramente in alcuni casi in buona fede, mentre in altri casi, anche per voce di soggetti ben informati sulla reale progettualità in campo, rileviamo risvolti politici poco confacenti rispetto a temi che, riteniamo, dovrebbero unire. Riteniamo opportuno pertanto fare chiarezza": questa la premessa della dichiarazione congiunta con la quale il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore alla Cultura Michele Neri fanno oggi ordine circa ‘vision’, progetti e servizi di prossima attivazione in ambito cultuale a Bellaria Igea Marina.



“Non vi è anzitutto in ballo", spiegano, "alcun ridimensionamento di servizi presso l’attuale biblioteca, poiché solo e soltanto in una parte di essa verrà nel breve termine allestito in maniera moderna, accattivante e più dignitosa rispetto alla precedente collocazione, il Museo delle Radio d'Epoca: un patrimonio straordinario del nostro Comune, che sarà valorizzato aumentando al contempo l’attrattività dei locali della stessa Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Tutti gli altri spazi della struttura resteranno a disposizione dell’attività bibliotecaria, dei laboratori didattici per le scuole o adibiti ad aule studio come avviene ora.”



“In più", continuano, "abbiamo già predisposto l’attivazione presso il Centro Cultuale Vittorio Belli di Igea Marina, di nuove aule studio a disposizione degli studenti: che saranno permanenti ed alle quali seguirà la messa a disposizione di altri locali del territorio allo stesso scopo. Miriamo ad offrire vere e proprie aule studio diffuse, sul modello delle città universitarie a cui è giusto guardare se vogliamo realmente aumentare servizi e comfort dei nostri ragazzi, perché scelgano di rimanere a Bellaria Igea Marina per l'attività di studio, di ricerca o di semplice lettura. Quello che stiamo facendo", sottolineano Sindaco e Assessore, "è pertanto esattamente l’opposto rispetto a molte delle preoccupazioni che vediamo serpeggiare: creare poli culturali forti e concentrati, a cui si affianchino poli attrattivi legati alle aule studio, diffusi appunto sul territorio. Secondo un disegno che porterà, nell’arco di un triennio, alla nuova mediateca di respiro europeo e internazionale presso il Palazzo del Turismo, con spazi multimediali e ispirata ai moderni criteri di progettazione degli ambienti culturali."



“Diamo quindi continuità", concludono, "a una vision che mira ad aumentare e migliorare i locali a disposizione della cultura a Bellaria Igea Marina, di cui per altro lo stesso Centro Belli è ottimo esempio, vision nel contesto della quale riusciremo a dedicare in un futuro non lontano, spazi all’altezza, più funzionali e di qualità, anche a quello che è il nostro patrimonio archeologico.”