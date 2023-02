Riccione, fondi avanzati dal bando bollette a chi non riesce a pagare affitto

Attualità

Riccione

| 12:15 - 20 Febbraio 2023

Assessora Marina Zoffoli - foto Casalboni.

L'amministrazione comunale di Riccione ha deciso di destinare i fondi avanzati dal bando per l'aiuto ai pagamenti delle bollette per le famiglie - 127.240 euro - alle persone che non erano riuscite a ottenere il contributo sull'affitto attraverso un bando dello scorso autunno.



"Il bando per gli aiuti sulle bollette, di cui hanno beneficiato 85 nuclei familiari riccionesi, ottenendo da 460 a 500 euro ciascuno - spiega l'assessore ai Servizi sociali Marina Zoffoli - ha prodotto un avanzo. Dei 250.000 euro che avevamo stanziato ne sono stati erogati soltanto 122.760".



La scelta del Comune



La giunta comunale ha deciso (e approvato) di destinare i 127.240 euro rimanenti alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto per il quale era stato emesso un bando per il Distretto della zona Sud attraverso dei finanziamenti regionali. "I fondi per le locazioni erano stati pienamente assegnati e terminati, così tante famiglie riccionesi non avevano potuto beneficiarne. Per questa ragione - aggiunge Zoffoli - abbiamo scelto di assegnare le risorse del bando aiuti per le bollette a chi non aveva avuto aiuti per gli affitti".



Gli aiuti destinati solo ai riccionesi



A ottenere il sussidio saranno le famiglie riccionesi presenti nella graduatoria distrettuale per gli affitti (solo se residenti a Riccione). Ogni famiglia otterrà il contributo per tre mensilità fino a un massimo di 1.500 euro. Esempio: se una famiglia paga 400 euro al mese - eventualità rara a Riccione - ottiene 1.200 euro, se paga oltre i 500 euro non di più di 1.500 euro.



Dal settore Servizi sociali del Comune di Riccione informano che a ottenere il contributo saranno i riccionesi presenti nella graduatoria distrettuale dal numero 671 al numero 932. "Ai beneficiari arriverà un sms nel momento in cui verrà fatto partire il bonifico".