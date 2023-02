Rimini, grande festa per Martedì Grasso e tanti eventi tra teatro e mostre

Eventi

Rimini

| 12:02 - 20 Febbraio 2023

Carnevale in piazza Cavour.

Ultimi giorni in maschera con i festeggiamenti del martedì grasso in compagnia di ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa. Dopo il successo di domenica, si replica il 21 febbraio fra spettacoli, musica, giochi, e l’animazione musicale di Radio Bruno. Una riscoperta delle tradizioni con maschere, artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e tanti coriandoli, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.





Il Carnevale può essere anche l’occasione per scoprire in maniera insolita la città, con il Carnival AperiTour, organizzato VisitRimini per festeggiare l'ultimo giorno di carnevale. Una passeggiata tra storie inquietanti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza, con al termine un brindisi.



Al Teatro Galli, per la Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento, Lella Costa e Elia Shilton, in ‘Le nostre anime di notte’ (giovedì 23 febbraio). Si prosegue, il 26 febbraio, con l’esibizione di Max Angioini ne ‘Il Miracolato’.







Al Teatro degli Atti, domenica 26 febbraio, appuntamento con la rassegna per bambini Sciroppo di teatro: 'Cuore', di e con Claudio Milani.







Tra le mostre, da segnalare, al Palazzo del Fulgor, Amarcord Disegnato, con i 65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj e, alla Galleria dell’Immagine, Rimini Ritrovata con le immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi. Da visitare anche la mostra sulla storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista ‘Auschwitz-Birkenau 1940-1945’, a cura del Memorial de la Shoah di Parigi al Museo della Città (fino al 26 febbraio) e la mostra che racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu "la strada degli antiquari", con il grande dipinto di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti e schizzi preparatori (Museo della città).







Al quartiere fieristico torna invece fino al 22 febbraio Beer&Food Attraction, l'evento riservato agli operatori professionali, che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home.











CARNEVALE A RIMINI



martedì 21 febbraio 2023



piazza Cavour - Rimini, centro storico

ColorCoriandolo

A Rimini si festeggia il Carnevale con ColorCoriandolo, giunto quest'anno alla ventunesima edizione.



Due giorni di festa in centro storico, che diventa arena a cielo aperto per spettacoli e musica, con artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, personaggi delle fiabe ed effetti pirotecnici.



Una riscoperta delle tradizioni con maschere, coriandoli e stelle filanti, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.



Martedì 21 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, statuari personaggi con volti di cartapesta, ritmi di tamburi, trampolieri, farfalle luminose, effetti di luce e acrobazie, per un finale in compagnia dei personaggi più amati del capolavoro di Lewis Carroll: da Alice al Cappellaio Matto, da Bianconiglio alla Regina di cuori.



Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell'animazione musicale della giornata.



Da sabato 4 febbraio, e per tutto il periodo di Carnevale, la giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi, un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, che rivedono i loro trascorsi di bambini.



Orario: 15 - 18 circa Ingresso gratuito Info: 0541 53399 (Ufficio Informazioni)





martedì 21 febbraio 2023

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Carnevale con Cristina D’Avena



Festa di carnevale con Cristina D'Avena, ospite per la giornata con uno spettacolo imperdibile.

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 387995







IN EVIDENZA





fino a mercoledì 22 febbraio 2023



Fiera di Rimini (Ingresso OVEST), via San Martino in Riparotta angolo via Turchetta

Beer&Food Attraction e BBTech Expo

Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono, tra birre artigianali e industriali, alta cucina e fast casual dining.



Novità 2023 è il Mixology Circus, una nuova area per il beverage di alta qualità con le star del bartending: in un’unica area, 8 tra i più celebri cocktail bar italiani tra gusto e spettacolo nella preparazione degli spirits.



Beer&Food Attraction, unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, è riservato esclusivamente ai professionisti del settore.



L'evento si svolge in contemporanea con BBTech Expo (la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande) e International Horeca Meeting, con i manager delle più importanti industrie food&beverage. Networking, demo di prodotto, formazione, talk sul futuro dell’Horeca, sostenibilità e incontri B2B animeranno la 4 giorni riminese dentro e fuori la fiera.



Nella prima giornata di Beer&Food Attraction (domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14), ha luogo anche la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del concorso di Unionbirrai, Birra dell’Anno, che premia le migliori birre artigianali italiane. Sono 3 i premi assegnati per ogni categoria, a cui si aggiunge la proclamazione del Birrificio dell’Anno, il produttore che avrà ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i tre migliori piazzamenti in differenti categorie.

All’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, si svolge la 7° edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs. Tante le novità ed i contest previsti in questa edizione che rappresenta una straordinaria vetrina culinaria nel panorama della cucina italiana e internazionale.



Orario: 19-20-21 febbraio: 10.00 - 18.00; 22 febbraio: 10.00-17.30



Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 (help desk dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

helpdesk.rn@iegexpo.it



giovedì 23 febbraio 2023



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Lella Costa e Elia Shilton in Le nostre anime di notte

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento



Il talento e la sensibilità di Lella Costa e Elia Shilton emergono in Le nostre anime di notte, per la regia di Serena Sinigaglia. Tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf, tra i principali scrittori della letteratura americana contemporanea, in cui si dipana la storia d’amore tra un uomo e una donna in età avanzata, un inno al coraggio e alla vita.



Ore 21.00 Ingresso: a pagamento I

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







domenica 23 e 26 febbraio 2023



Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Film dedicati a Massimo Troisi

In occasione del 70 anniversario della nascita dell'indimenticabile Massimo Troisi, considerato uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano, il Cinema Fulgor propone 'Laggiù qualcuno mi ama' (2023) di Mario Martone (domenica 23 febbraio ore 21). Prima della proiezione del documentario Beppe Ardito presenta il concerto “Passa o tiempo e che fà..” un trio composto da Beppe Ardito-voce e chitarra, Fabrizio Flisi - tastiere, Andrea Atto Alessi - basso e contrabbasso. Inoltre il 26 febbraio alle ore 10.30 sugli schermi delle sale del Fulgor sarà proiettato anche il film cult 'Ricomincio da tre', di e con Massimo Troisi. Il film è preceduto da una colazione alle ore 10.00.

Info: 0541 709545



da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023



Rimini, Sedi varie

Glory Winter Days in Rimini

Tornano a Rimini per un'edizione invernale”, i Glory days, l'annuale festival che dal 1999 ogni settembre celebra la musica di Bruce Springsteen e dei suoi fan, con tre concerti ed una line-up di prestigio composta dal rocker newyorkese Jesse Malin e la sua band, il folksinger Trapper Schoepp, i travolgenti Bound for glory, gli US Rails da Philadelphia ed alcuni cantautori come Lu Silver, Ellen River, Lorenzo Semprini, Daniele Tenca, Leo Meconi e Cesare Carugi. Questa edizione invernale esordisce venerdì 24 febbraio al Bronson club di Madonna dell'Albero a Ravenna con il concerto di Jesse Malin e torna a Rimini, sabato 25 febbraio, al Mulino di Amleto, per l'omaggio alle “Seeger Sessions” di Bruce Springsteen con il concerto dell'ensemble di 12 elementi Bound for Glory, per una lunga cavalcata tra brani come “Atlantic city”, “The ghost of Tom Joad”, “American land” e tanti altri. D'eccezione anche l'opening acustico con Ellen River, grande voce folk country, il giovane Leo Meconi, e Cesare Carugi. A chiudere la rassegna, il concerto pomeridiano di domenica 26 febbraio, con la band di Philadelphia US Rails, capitanati dal songwriter Ben Arnold, al Notevolo di Vergiano, tra sonorità classiche “Americana” come se si fossero scontrati The Band, la West coast e Neil Young. Ad aprire il concerto il rocker Lu Silver, seguito dal bluesman milanese Daniele Tenca e dal leader di Miami & the Groovers Lorenzo Semprini, che danno vita ad un set acustico tra brani originali e rivisitazioni di brani di Bruce Springtseen. L'evento è organizzato dall'Associazione Nebraska, punto riferimento per gli appassionati di musica, non solo dei fan di Bruce Springsteen, per la proposta di qualità di musica dal vivo, concerti ed artisti che gravitano nel mondo del rock folk classico.

Orario: venerdì 24 febbraio alle ore 21, sabato 25 febbraio alle ore 20.30, domenica 26 febbraio alle ore 12.30 Ingresso a pagamento





domenica 26 febbraio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Miracolato

Max Angioni torna nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione con il suo “MiracolaTOUR. Oltre 60 date che includono anche il teatro galli di Rimini. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, Max Angioini brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante. I biglietti sono disponibili su TicketOne.



Ore 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 329 0058054 serviziopulpeventi@libero.it





domenica 26 febbraio 2023

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Sciroppo di teatro

Progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana Medici Pediatri, Confederazione Italiana Pediatri, Associazione Culturale Pediatri, Società Italiana Pediatria, FederFarma, AssoFarm, Comune di Rimini, Alcantara Teatro.



Nei venticinque comuni dell’Emilia-Romagna aderenti al progetto, i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di Teatro ragazzi. A Rimini gli spettacoli vanno in scena al Teatro degli Atti. Domenica 26 febbraio è la volta di 'Cuore', di e con Claudio Milani. Uno spettacolo di narrazione adatto ai bambini e alle bambine a partire dai 3 anni, con parole, musica e immagini, sui sentimenti e su come elaborarli e viverli.

Ore 16.30 Ingresso a pagamento: 5€ bambini; 7€ adulti. Tariffe ridotte: 2€ riduzione sciroppo di teatro (presentando il voucher reperibile presso farmacie e pediatri aderenti al progetto)

Info: 0541 727773 organizzazione@alcantarateatroragazzi.it









IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO







lunedì 27 febbraio 2023



Casa Ludica A Good Space Game, via Bramante, 10 (Secondo piano) – Rimini

Social-Mente

ll Centro per le famiglie, in collaborazione con la rete GAP Rimini, organizza un percorso rivolto agli educatori, per scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo dei social e dei games e per accompagnare i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) ad un approccio consapevole a questi strumenti.



Lunedì 27 febbraio è la volta di “Relazioni (s)connesse".



I gruppi sono condotti dalle esperte in psicologia Dott.ssa M. Paola Camporesi e Dott.ssa Elena Lucarella.

Ore 18.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT







fino a martedì 21 febbraio 2023



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Gigi la legge

Un documentario in prima visione di Alessandro Comodin che rappresenta un ritratto d’osservazione quotidiana attorno alla figura di un poliziotto di provincia. Ospite in sala il regista lunedì 20 febbraio alle ore 21.00. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 20 febbraio – ore 21:00; martedì 21 febbraio – ore 17:00



Ingresso a pagamento Info: 328 2571483





Tutti i martedì



Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico



Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor



Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:



martedì 21 febbraio FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 138’)



martedì 28 febbraio BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it







tutti i martedì e mercoledì di febbraio e tutti i mercoledì e sabati di marzo 2023

Rimini, sedi varie

The Right To Write

Corsi, atelier, workshop di writing, arte urbana, calligrafia e serigrafia

Progetto finalizzato a promuovere le discipline del writing e della urban art e finanziato dalla Regione Emilia - Romagna con il bando "Geco11 - giovani energie in comune" con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione dei centri giovanili Casa Pomposa, Grotta Rossa e RM25 e delle associazioni Romagna in Fiore e Artai.

mercoledì 22 febbraio 2023



Casa Pomposa, via Pomposa, 8 - Rimini



Workshop Serigrafia



Durata corso: 8 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378

martedì 21, 28 febbraio 2023



RM25, via Bonsi, 28



Workshop un viaggio tra le lettere



Durata del corso 8 ore. Per tutte le fasce di età. Info:375 5136217

mercoledì 22 febbraio 2023



Casa Pomposa, via Pomposa, 8



Corso di Writing Urban Art



Durata del corso 12 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378





martedì 21 febbraio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Torna “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno.

Martedì 21 febbraio è la volta di Lorenzo Scarponi, in dialogo con Fabio Bruschi, Gnént, Pazzini, 2022. L’evento fa parte del progetto “Lingue di Confine” curato da Fabio Bruschi per il Comune di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna”.

Ore 17.30 Info: 0541 704488



martedì 21 febbraio 2023



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

L’Orafo

Un film horror in prima visione di Vincenzo Ricchiuto, con Giuseppe Pambieri, Stefania Casini, Tania Bambaci, Matteo Silvestri, Gianluca Vannucci, Andrea Porti, Mike Cimini, Antonio Cortese.



Tre giovani rapinatori si introducono nella casa di campagna di una coppia di anziani per saccheggiare il loro laboratorio di oreficeria. Scopriranno sulla loro pelle che i due vecchietti sono tutt’altro che innocui, e vivranno l’esperienza più terrificante della loro vita.



Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



giovedì 23 febbraio 2023



Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini



Biancocolore



Età 11-22 mesi: ore 10.30 Iscrizioni a partire da giovedì 16 febbraio

Età 23-35 mesi: ore 16.30 Iscrizioni a partire da giovedì 16 febbraio

Info e iscrizioni: 0541 793860 fb:centrofamiglierimini



domenica 26 febbraio 2023



Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.



Orario: dalle 9 alle 18.30

Info: 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com www.facebook.com/riminiantiqua





lunedì 27 febbraio 2023



Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Burrasche. Diario di bordo 2022

Il Club Nautico di Rimini propone la presentazione del libro 'Burrasche. Diario di bordo 2022', con la presenza dell’autore e giornalista Carlo Romeo. Introduce il Prof. Carlo Daniele. Dal Covid-19 all'invasione russa in Ucraina, alla rivoluzione in Iran, 12 mesi di una lunga incompiuta navigazione passando di burrasca in burrasca.



Ore 21 Info: 0541 26520 www.cnrimini.com/





da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Gunda

Un documentario di Victor Kossakovsky, prodotto da Joaquin Phoenix e acclamato da Paul Thomas Anderson, è un film di profonda importanza sul mondo degli animali.



Gunda lavora sull'innata, strutturale espressività degli animali. E' il nome che il documentarista di Leningrado Viktor Kossalovsky attribuisce col titolo al suino che conosciamo nelle prime inquadrature.



Il film non ha didascalie, voce over introduttiva o esplicativa che forniscano alcun dato allo spettatore. Sgombro anche da musica e dialoghi, il film registra ed esalta i grugniti dei suini, il chiocciare delle pennute, il muggito dei bovini. Sparuti rumori lontani di fondo, per lo più di insetti, tra fango e paglia. Non ci sono umani, né in campo né fuori campo, e per un preciso motivo: riconsegnare agli animali l'identità da primattori che loro spetta e che gli è ancora negata.



Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 27 e martedì 28 febbraio ore 21 ; mercoledì 1° marzo ore 17:00 / 19:00 / 21:00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





fino al 28 febbraio 2023



Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane



Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.



Martedì CARTOON: tutti i martedì pomeriggio fino al 28 febbraio, ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Ecco gli appuntamenti: La fata combinaguai (21 febbraio), Me contro te (28 febbraio).



Finalmente giovedì: ogni giovedì fino al 23 febbraio, ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: Avatar 2d (23 febbraio).



Rassegna Original Friday.: tutti i venerdì fino al 24 febbraio, ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Venerdì 24 febbraio Ant Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film di Marvel Studios. Azione, avventura, commedia, USA 2023, regia di Peyton Reed.



Ingresso a pagamento. info: 0541 307805









ATTIVITA’ SPORTIVA







sabato 25 febbraio 2022



Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Giocagin

Manifestazione a cura di Uisp - Unione Italiana Sport per tutti



Giocagin, la manifestazione pensata per unire i valori dello sport e della solidarietà, prosegue la sua invasione colorata e divertente dei palazzetti dello sport italiani e arriva anche a Rimini con un grande spettacolo. Una serata dedicata allo sport e aperta ad atleti di tutte le età, dai piccolissimi a quelli imbiancati dal tempo, di tutte le etnie, di tutti credo, di tutte le abilità o disabilità.



Per l'evento, organizzato da Uisp Comitato Territoriale di Rimini, si attendono circa 500 atleti della provincia che si esibiranno davanti a un pubblico di circa mille persone. Durante la manifestazione si susseguono rappresentazioni di varie discipline come: ginnastica, pattinaggio, danza, freestyle e tanto altro, portate in scena dalle diverse associazioni sportive affiliate Uisp. Giocagin non è solo sport e divertimento, ma vuole essere attiva nella promozione del sociale ed è per questo che i fondi raccolti durante le varie manifestazioni vengono destinati a dei progetti di sport e cooperazione. All'interno del Giocagin, anche quest'anno, si svolge il 6° contest a gruppi di Hip Hop, memorial Catia Semprini.



Ore 19.30 Ingresso a pagamento 5 € bambini fino ai 6 anni gratuito



Info: 0541 772917 giocagin@uisprimini.it





fino ad aprile

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach



50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.



Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18.30/19.30 e la domenica ore 9.00/10.00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11,00.

A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com walkonthebeachrimini/







mercoledì e domeniche di febbraio 2023



Bagno 55 e Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica



Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.



L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:



Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30 e al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30 con ritrovo almeno 10 minuti prima. A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064







tutti i mercoledì e sabati



Bagno14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di 'La Pedivella'



Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.



L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com







ogni sabato



viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun



Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.



Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio



Info: marecchiaoffice@parkrun.com - www.parkrun.it/marecchia/











MOSTRE







fino a domenica 26 febbraio 2023



Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte



Nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria viene inaugurata la mostra dal titolo “Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”, a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, realizzata grazie al sostegno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.



La mostra ripercorre la storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista, per mezzo di un’accurata cartografia, una ricca documentazione iconografica e un approfondimento tematico sulle deportazioni dall’Italia a Auschwitz.



Visite guidate: scuole e gruppi superiori a 10 persone, contattando l'Istituto storico della Resistenza di Rimini, e-mail: informazionieprenotazioni@gmail.com - tel. 0541 24730



Orario: dal martedì al venerdì 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19



Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it https://memoria.comune.rimini.it/







dal 20 dicembre 2022



Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor



Fellini Archives



Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.



Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.



Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 2 €







Fino al 19 marzo 2023



Rimini, MF, Palazzo del Fulgor



Amarcord Disegnato



65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che fin da bambino rimase affascinato dall’Amarcord di Federico Fellini. Sulaj prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Sessantacinque oli su tavola, di piccole dimensioni, che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature del film.



Dall'Albania a Rimini racconta con quadri e vignette l'Italia e il mondo, è definito l’artista con la valigia.



Orario: da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00; lunedì chiuso. Ingresso: 2 € solo per Palazzo del Fulgor.



Info: www.fellinimuseum.it/amarcord-disegnato/







Fino a domenica 12 marzo 2023



Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico



Rimini Ritrovata. Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi



Mostra fotografica celebrativa del centenario della nascita di Amedeo Montemaggi (1923-2023), con immagini inedite dall’archivio di questo importante protagonista della cultura cittadina.



Noto come giornalista, fondatore della redazione riminese del Resto del Carlino negli anni ’50, divulgatore delle bellezze artistiche di Rimini e infine storico appassionato delle vicende della Linea Gotica, del tutto sconosciuta era finora la sua attività fotografica, documentata dal recente ritrovamento presso la sua abitazione di oltre 40.000 negativi.



Si tratta di testimonianze visive della società e dei paesaggi riminesi della ricostruzione, con i primi anni del boom turistico, gli avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.



Orario: tutti i giorni: 10-19 Ingresso libero

Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it







Fino al 30 aprile 2023



Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio



progetto PERLarte



Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni



La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.



La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione (tel. 0541.711500 - mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.



Info: www.riminipalacongressi.it



11 febbraio - 26 marzo 2023



Rimini, Museo della Città Luigi Tonini, via Tonini, 1

Avarcurdè? di Via Soardi? la strada degli antiquari?

La mostra mette in mostra il grande dipinto (m.2x3) di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti, schizzi preparatori che vanno dal 1980 al 1985.

La mostra racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu "la strada degli antiquari" dal 1967 fino al 2003 e vide la presenza di ben otto botteghe antiquarie.



L'estro creativo di Augusto Selvatici dà sostanza grafica all'idea del libraio-editore Giovanni Luisè che nel catalogo (158 pagine stampato in 150 esemplari numerati) narra la nascita e la genesi delle attività antiquarie in quella stradina di 150 passi che fu paragonata a più rinomate strade degli antiquari in Italia (Napoli, Roma, Firenze).

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it













VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI







domenica 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879







martedì 21 febbraio 2023



Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) - Rimini, centro storico

Carnival AperiTour

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

In occasione dell'ultimo giorno di Carnevale, Visit Rimini propone un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa. Con una guida turistica, sarà possibile fare una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Per festeggiare il Carnevale insieme, al termine del tour brindisi con sprizt, birra oppure aperitivo analcolico a scelta.



Ore 19.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/297275-carnival-tour





Ogni ultimo sabato del mese, 25 febbraio 2023



Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.



Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326 www.bibliotecagambalunga.it



domenica 26 febbraio 2023



Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Le meraviglie di Rimini



Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini



Visita guidata alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi: lArco di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).



Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini



domenica 26 febbraio 2023



Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini



Visita guidata in bicicletta con Guidopolis



Visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo. Il tour si svolge in sella alla propria bicicletta. Partenza con minimo 5 persone. Ore 10.00 Ingresso a pagamento

Info: 329 2740433 marco.torri@guidopolis.com www.guidopolis.com/





ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023



Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio



Itinerari insoliti a Rimini



Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.



il giovedì



Rimini, la città di Federico



Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.



Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €



il venerdì



Borgo San Giuliano



Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.



Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €



il sabato



Visita guidata alla Rimini romana per bambini



Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.



Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com