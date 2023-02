Attualità

Rimini

| 11:42 - 20 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Cessano da domani, 21 febbraio, nel comune di Rimini le misure emergenziali attivate lo scorso 14 febbraio.

In base agli esiti dei controlli e del relativo bollettino odierno di ARPAE, le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico che erano attive dallo scorso 14 febbraio, dal 21 febbraio verranno sospese. Da domani quindi il rientro a una situazione di normalità fino all’esito del prossimo bollettino previsto per mercoledì 22 febbraio.