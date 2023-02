In mostra le opere degli allievi della Civica Università di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 11:28 - 20 Febbraio 2023

Alcune delle opere in mostra.

Il Palazzo del Turismo di Cattolica ha ospitato nella giornata di sabato scorso, 18 febbraio, l'esposizione collettiva che ha messo in mostra le numerose opere prodotte durante i corsi invernali di Pittura e Ceramica presso la Civica Università di Cattolica. L'appuntamento è stato curato dall'"Associazione Navigare" con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e con la collaborazione di Fatima Tomaeva-Gabellini ed Elisa Tonelli (ET Ceramic Art) che hanno seguito gli iscritti ai due corsi.



A complimentarsi con le responsabili della Civica Università e con i frequentanti delle lezioni artistiche è stato l'Assessore alla Cultura Federico Vaccarini che ha voluto ammirare in prima persona le opere in mostra. Visto il buon riscontro ottenuto, non è esclusa l'ipotesi di un prolungamento dell'esposizione o di una sua riproposizione.



Fondata nel 1999, l'Associazione Navigare organizza e gestisce molteplici attività culturali fra cui il programma della "Civica Università" e "Per un pugno di tablet" in collaborazione con il Comune di Cattolica. Organizza conferenze, seminari, laboratori e vari eventi culturali. Presidente è il Professor Giancarlo Messina, Coordinatrice del Comitato Organizzativo è la Professoressa Antonella Mascilongo.



"Siamo orgogliosi - sottolinea l'Assessore Federico Vaccarini - di questa collaborazione con l’Associazione Navigare che, grazie ad oltre vent’anni di impegno, si è ben radicata all’interno del territorio intrecciando importanti relazioni con la comunità attraverso le attività svolte, capaci di arricchire le possibilità di conoscenza e di espressione, di acquisire, sviluppare e implementare competenze e di approfondire molteplici ambiti di interesse".