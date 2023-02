Basket in carrozzina, Riviera Rimini doma Torino 53-48

Sport

Rimini

11:22 - 20 Febbraio 2023





Rimini che gioca anche con la testa al recupero di domenica prossima vorrebbe chiudere in fretta, ma la formazione torinese si conferma ostacolo durissimo per NTS Riviera Basket Rimini che suda le sue proverbiali sette camicie, ma alla fine la porta a casa, ancora una volta con 40 minuti in notevole equilibrio (53-48).



I neroverdi torinesi hanno concesso solo 53 punti totali tenendo il Riviera sulla corda per gran parte della partita respingendo ogni tentativo di fuga. Dopo il 14-8 del primo quarto Torino reagisce e recupera, ma solo parzialmente nel secondo. Il riposo lungo giova ai padroni di casa che allungano, per presentarsi all'ultimo quarto 40 a 29. Per Rimini il successo sembrava già in tasca ma HB UICEP, raccolte tutte le energie, si riavvicina. Sul 52-45, quando sembrava comunque chiusa, con una tripla pesante i neroverdi hanno messo un po' di sale sulla coda ai riminesi, ma la scarsa lucidità finale era ben condivisa con gli avversari e NTS Riviera Basket Rimini, con relativa sicurezza ha condotto in porto la vittoria pur aggiungendo un solo punticino.



Restiamo saldamente al secondo posto, ridosso di Parma che ieri ha regolato Bologna 72-58, mentre Seregno ha avuto la meglio su Livorno 28-24 ed ora testa alla mai digerita ulteriore trasferta torinese.



Il tabelino



NTS Riviera Basket Rimini - HB UICEP Torino IST Fisicoterapico 53- 48



NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 29; Loperfido 10; Acquarelli 6; Martinini 2; Rossi 2; Pellegrini 4; Storoni; Raik; Di Pietro; Pozzato; Ladson. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato.



HB UICEP Torino IST Fisicoterapico: La Terra 14; Balsamo 14; Longo 4; Piscitello 9; Sinicco; Rocca 5, Angelozzi 2; Ciacci. Allenatore Andrea Rocca.



Arbitri: Toschi e Ferrarini



Parziali: 14 - 8; 25 - 21 (11 - 13); 40 - 29 (15 - 8); 53 - 48 (13 - 19)