Boxe Santarcangelo: Trezza e Salaroli campioni regionali del Torneo dilettanti

| 10:48 - 20 Febbraio 2023

Il Maestro Scarpellini con i suoi campioni.

Domenica 19 febbraio a Reggio Emilia sono state disputate le finali del Torneo Dilettanti di boxe riservato agli schoolboys, junior e Youth debuttanti (14/17 anni), organizzato dalla Reggiana Boxe. L'evento si è svolto presso la palestra dello stadio Mirabello.



Per la Boxe Santarcangelo Bento Trezza ha affrontato in finale il pari peso Nicolas Scudieri boxe Adora, nella categoria youth peso 63.5 kg.



Il match di Trezza, classe 2006, veniva impostato per le sue caratteristiche sempre in attacco per tutte le 3 riprese.

La tattica usata ha messo in difficoltà molto spesso l'avversario, costretto a legare, tant'è che in piu occasioni è stato richiamato dall'arbitro.

Le belle azioni in sequenza, soprattutto a segno con il gancio destro, sono state accolte dagli applausi da parte del pubblico.



Trezza ha portato a casa il match e il titolo di Campione Regionale tra gli applausi.



Nella categoria più 80 junior, classe 2009, al peso 92 kg il gigante Johnny Salaroli ha affrontato il pugile della Academy Sassuolo Youssef Jamalu al peso 110 kg.



Salaroli è partito forte al primo round mettendo alle corde l'avversario, che ha subito duri colpi al viso ed al corpo.

Un leggero calo nel secondo round ha permesso al pugile di Sassuolo di rientrare in corsa nel match.

Nel terzo round Salaroli ha spinto nuovamente sul ritmo mettendo a segno colpi pesanti che hanno messo in forte difficolta il pugile di Sassuolo.

Salaroli, grazie ad una terza ripresa esemplare, ha portato a casa match e titolo di Campione Regionale.



Fuori torneo rientreva sul ring, dopo 8 mesi di stop il promettente alfiere della boxe Santarcangelo Noah Massart, classe 2004, nella categoria elite peso 63.5 kg che ha affrontato Osama Rahmani della boxe Le Torri di Bologna.



Sin dal suono del primo gong i 2 pugili hanno adottato tattiche diverse, in attacco Massart in difesa Osama.

Tre riprese praticamente uguali dal punto di vista tattico, che hanno premiato Massart per l'intensità e le belle azioni tecniche, che in diverse occasioni hanno messo in difficoltà il pugile bolognese, al quale comunque va dato atto di aver tenuto testa al santarcangiolese.



Massart ha portato a casa una bella vittoria, soprattutto per un rientro dopo tanti mesi, dimostrando capacità tecnico tattiche ottime, strappando applausi e complimenti dal pubblico accorso.



"Siamo orgogliosi e soddisfatti per le belle prestazioni dei nostri pugili, che hanno dimostrato qualità importanti per proseguire nella loro attività pugilistica" dice Tiziano Scarpellini maestro della boxe Santarcangelo.