Rimini, minaccia di morte la ex davanti alla Polizia: arrestato

Cronaca

Rimini

10:35 - 20 Febbraio 2023

Molesta la ex compagna e, all'arrivo della Polizia, la minaccia di morte: arrestato un cittadino peruviano. I fatti sono accaduti sabato sera poco prima di mezzanotte in un residence di San Giuliano Mare. La donna aveva segnalato alla Polizia la presenza in casa dell'ex compagno. Su di lui gravava un ammonimento per atti persecutori emesso nel novembre scorso. All'arrivo della Polizia l'uomo ha continuato ad inveire contro l'ex compagna arrivando anche a minacciarla di morte.

E' stato arrestato per minacce gravi e violazione di domicilio. Dopo il processo per direttissima gli è stato fatto divieto di dimorare in provincia di Rimini.