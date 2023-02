Dopo la rapina prendono a testate l'auto della Polizia: arrestati a Rimini

Cronaca

| 10:27 - 20 Febbraio 2023

Rapinano un ragazzo, aggrediscono gli agenti di Polizia e prendono a testate la volante: arrestate due persone di nazionalità marocchina. Nella serata di venerdì le Forze dell'Ordine sono intervenute in via dei Mille a Rimini dopo una chiamata al 112. In strada tre persone che stavano litigando. Uno di loro ha raccontato di essere stato avvicinato dai due: dopo la richiesta di soldi e il suo rifiuto, i rapinatori hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Prima che gli venisse preso il telefono il malcapitato è riuscito a chiamare il 112. I due aggressori hanno prima insultato gli agenti, poi hanno preso a testate la volante. Per calmarli i poliziotti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. I due sono stati arrestati per rapina impropria in concorso e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.