Calcio C, Fermana-Rimini. Gaburro: 'Fare punti, occhio a non prestare il fianco alle ripartenze'

Il Rimini di scena domenica a Fermo (14,30) contro una squadra in grande spolvero nel girone di ritorno: nelle ultime dieci giornate la Fermana ha infatti collezionato cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (in casa della Virtus Entella), un ruolino di marcia che ha permesso ai gialloblu di scalare la classifica fino al 12esimo posto, a quota 36, a -2 dai biancorossi e dalla zona play off. Di più: in casa la squadra di Protti ha collezionato 21 punti (settimo bottino tra le mura amiche). Insomma, c'è di che proccuparsi.



Nel Rimini indisponibile Gigli (squalificato) mentre Accursi è stato dirottato in Primavera come De Rinaldis non convocato alla pari di Acquistapace e Rosso. Per quanto riguarda la formazione, Pietrangeli favorito su Allievi per la sostituzione di Gigli, probabile l'avvicendameto tra Haveri e Regini; a centrocampo Del Carro, Sandri e Tonelli o Matteo Rossetti. In attacco Santini, Vano, Mencagli, Gabbianelli e Mattia Rossetti in ballotaggio per tre maglie: il tecnico deciderà anche in base alla condizioni del campo visto che è annunciata pioggia.







Il mister Marco Gaburro legge così il match in cui si affrontano due squadre reduci rispettivamente da una sconfitta nelle ultime dieci partite (la Fermana) e da sei (il Rimini) e dunque difficile da battere.



“La Fermana è uscita dalla zona calda e quindi è libera di testa – analizza il tecnico Marco Gaburro – sul suo campo si fa valere. Cerchiamo di andare a fare punti sul campo di una squadra che lotta con i denti e che vogliamo tenere alle spalle. E' una formazione che verticalizza quasi subito quando ha palla, ha attaccanti molto mobili e capaci di giocare alle spalle dei difensori. Costruisce la sua partita sulla densità e sulla ripartenza facendo delle ottime cose. Il rischio di questo match è nella gestione della palla persa perchè loro negli spazi sono molto pericolosi. In più la Fermana sa farsi valere sulle palle inattive – è la formazione che ha segnato di più - e in particolare le punizione dal limite in cui Giandonato è particolarmente pericoloso. Dobbiamo creare un numero di palle sufficienti per cercare di portare a casa la partita senza mostrare troppo il fianco”.







Come si supera questo momento delicato in zona gol in cui da tre partite non si segna?

“Abbiamo da inizio anno una media costante di palle gol create. Per un periodo abbiamo segnato tanto, ora siamo sterili: noi dobbiamo concentrarci sempre sulle occasioni che creiamo, sul numero di palle gol, nell’ultimo periodo non abbiamo segnato, ma dobbiamo preoccuparci quando non riusciamo a tirare. In casa nell’ultima giornata abbiamo avuto alcune palle gol, dobbiamo cercare di trovare il guizzo che ci sta mancando: è più facile trovarlo in trasferta che in casa. Adesso abbiamo l’ottavo attacco del campionato e siamo decimi. Ho detto ai ragazzi che faranno gol per sbaglio: gli sbatterà la palla addosso in una mischia. Quando arrivi in area devi essere il più libero possibile e in questo momento non lo puoi essere. Quindi io mi aspetto un gol sporco”.

