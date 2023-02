Calcio Prima, Accademia Marignanese pareggia in rimonta: 1-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 00:57 - 20 Febbraio 2023

La rete di De Blasio si rigore.

La Accademia Marignanese ha bisogno assoluto dei tre punti, il Bagno di Romagna non è in vena di regali. Il primo tempo è combattuto, ma non ci sono occasioni degne di nota; la seconda frazione di gioco vede le squadre più propositive e fioccano le occasioni da rete, la più netta a favore dei padroni di casa vede il tiro di Gianluca De Blasio ribattuto da un difensore sulla linea a portiere battuto, mentre per gli ospiti la conclusione in diagonale a botta sicura di un attaccante è respinta di piede dal portiere Filippo Badioli.

A dieci minuti dal termine la partita si sblocca, il centravanti ospite Braccalenti è apparso ai più in netto fuorigioco, ma di questo parere non è l’arbitro felsineo che convalida la rete fra le proteste dei padroni di casa. La reazione della Accademia Marignanese è veemente, la squadra si riversa nella metà campo avversaria e cinque minuti dopo ottiene un calcio di rigore che Gianluca De Blasio realizza con freddezza.

Voleva la vittoria la Accademia Marignanese, ma si è dovuta accontentare di un risultato di parità, che per come si era messa la partita a poco dal termine è oro colato.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Pontellini, Cekirri (53° Markaj), Beccari, Tirincanti, Izzo (80° Rinaldi), Romano Alessandro (55° Siciliano), Lorenzi (67° Romano Loris), Di Blasio, Ottaviani Filippo, Morri. A disp. Patregnani, Berardi, Bacchielli, Ottaviani Giacomo. All. Mirko Palazzi



BAGNO DI ROMAGNA: Angeli, Mosconi (77° Ambrogetti), Mambelli, Bravaccini, Braccini, Batani, Venturi (60° Lanzi), Moretti, Braccalenti (85° Guerra), Marcucci (65° Bartolini), Petrini. A disp. Benci, Checcaroni, Guazzarini. All. A. Visotti



Arbitro: Alessandro Mantelli della Sezione di Bologna



Reti: 80° Braccalenti (BR), 85° Di Blasio rig. (AM)