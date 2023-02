Basket A2, RivieraBanca superano con disinvoltura il fanalino di coda Chieti

Sport

| 00:41 - 20 Febbraio 2023

Scorpacciata Rivierabanca. Che ormai si posiziona sempre più in orbita playoff. Al cospetto di un Flaminio che ogni domenica continua a ribollire di passione, gli uomini di coach Mattia Ferrari superano in disinvoltura il fanalino di coda Caffè Mokambo Chieti con il risultato finale di 76-57. Si può dire che lungo il secondo tempo i biancorossi non hanno mai rischiato nulla dando segno di solidità. La squadra prosegue nel suo percorso con fiducia e una buona chimica d’insieme.



Quintetti standard per i due coach. E’ Masciadri ad aprire le danze (2-0), replica Bartoli, poi Johnson inizia a martellare da tre per il 5-2. Al 5’ Rimini doppia sul 12-6 con la schiacciata spettacolare di Ogbeide. I biancorossi provano ad allungare 14-6, con Jackson Chieti ricuce fino al -3 (16-13). Ma Johnson infila un altro canestro da tre. La Caffè Mokambo lotta portando il primo quarto fino al -1 (21-20) con Mastellari.



Nel secondo periodo l’Rbr parte con il vento in poppa, parziale di 10-1 con Anumba, due triple in fila di Landi che scaldano il Flaminio e Ogbeide per il +10 (31-21). La Rivierabanca continua a gestire anche nel cuore del periodo e una nuova tripla di Johnson vale il 35-25 a 2’50. A 1’50 dalla pausa lunga ancora una schiacciata ad una mano di Ogbeide per il 39-25. Jackson prova a rispondere, ma i romagnoli chiudono al 20’ al caldo dei +11 (40-29). Rimini tira dal campo con il 59% (16/27) con un super 6/10 da tre.



Ripresa con un terzo quarto che vede Rimini sempre in controllo. Coach Ferrari trova tanto da Ogbeide, mentre Johnson finisce un po’ fuori ritmo. Ma a parte la fiammata di Ancelotti per il 45-33 con schiacciata, l’Rbr non rischia mai: dopo il 51-38 di Johnson il match prosegue a senso unico. A 55” dal 30° una tripla dall’angolo di Scarponi vale il +14 (56-42). Rimini allunga ancora nel finale con Anumba per il 58-42. Chieti raccoglie molto poco dalla sua stella Roderick che tira dal campo con il 2/7.



Si entra negli ultimi 10’ con 6 punti in fila di D’Almeida e la Rivierabanca vola sul massimo vantaggio di 22 lunghezze (64-42). Per oltre 5 minuti la Caffè Mokambo non segna nemmeno un canestro, salvo poi ritrovare la via della retina con Roderick. Per coach Ferrari c’è l’occasione di dare spazio a tutti i suoi uomini: oltre ai tanti minuti a disposizione di D’Almeida e Scarponi, sul parquet anche i giovani Morandotti e Sirri. Per Sirri è festa anche con i primi tre punti personali in A2. Il match si conclude sul 76-57.



Il tabellino



Rivierabanca Rimini – Caffè Mokambo Chieti 76-57



RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari 3 (0/1, 1/1), Anumba 4 (2/4), Meluzzi (0/3 da tre), Scarponi 5 (1/1, 1/3), Masciadri 7 (2/2, 1/1), D’Almeida 6 (3/5), Bedetti 9 (3/5, 1/1), Sirri 3 (1/1 da due), Johnson 15 (3/7, 3/7), Morandotti (0/1, 0/2), Ogbeide 16 (7/10), Landi 8 (1/2, 2/4). All.: Ferrari, Zambelli, Middleton.



CAFFE’ MOKAMBO CHIETI: Mastellari 7 (1/2, 1/5), Reale 2 (0/1, 0/2), Gjorgjevikj, Bartoli (1/6, 0/1), Thioune 3 (1/3), Jackson 13 (1/2, 2/11), Spizzichini 2 (1/2, 0/1), Serpilli 5 (2/2, 0/4), Roderick 13 (3/7, 1/3), Ancelotti 8 (4/4). All.: Rajola, Di Paolo, Mucci.



PARZIALI: 21-20, 40-29, 58-42