Calcio Promozione, Gabicce Gradara: esordio e gol di Bartolini: 1-1 a Montecchio

19:10 - 19 Febbraio 2023



Prezioso pareggio in rimonta del Gabicce Gradara sul campo della leader K Sport Montecchio (1-1) grazie al quale la squadra di mister Vergoni riuacciuffa il quinto posto. Nel primo tempo il Montecchio ha la supremazia ma l’unico pericolo viene da Peluso che calcia alto. Il goal arriva alla mezz’ora con Sartori che con un tiro cross dalla sinistra sorprende Renzetti. Al 40’ ospiti al tiro con Mani da 25 metri e deviazione in angolo di Celato.

Nella ripresa padroni di casa in avvio vicini al raddoppio con Peluso che dal limite tenta un tiro a giro con palla a lato; replica di Ulloa che dai 25 metri prova un diagonale che trova pronto Celato. Al 20’ un diagonale dell’ex Vegliò esce di poco. Al 22’ Mani, servito dal nuovo entrato Bartolini, a pochi passi dalla porta manca la conclusione. La reazione ospite si concretizza ad un quarto dal termine quando bomber Bartolini sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti trova il goal con un tiro al volo di sinistro nel cuore dell’area. Una prodezza da applausi.



IL DIRETTORE SPORTIVO Soddisfazione in casa Gabicce Gradara per il

prezioso pareggio che significa quinto posto in classifica. Se ne fa interprete il direttore sportivo Filippo Cipriani: “Pareggio giusto ottenuto con una prestazione di grande orgoglio e anche di qualità al cospetto di una formazione molto forte come è la capolista Montecchio. Pur con defezioni importanti (assente il centrocampista Morini, i due attaccanti Pierri e Donati, l’esterno Giunchetti), la squadra ha tenuto testa al forte avversario creando anche le premesse per ribaltare il match. La squadra stimolata dalla sfida alla leader, ha mostrato l’atteggiamento giusto e il segnale che arriva da questa partita è eloquente: ogni partita bisogna interpretarla al massimo delle motivazioni e con carattere a cominciare da quella contro la Cagliese allo stadio Magi domenica prossima”.



Bomber Bartolini al debutto è andato in gol.

“Enrico è un attaccante di razza e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Ha mostrato subito la sua personalità, è entrato in campo nel modo giusto, ha dato consigli ai compagni, si è messo a loro disposizione e ha trovato la zampata vincente”.



Il tabellino

K Sport Montecchio - Gabicce Gradara 1-1



K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi (28’ st Paduano), Paoli, Bellucci, Passeri (28’ st Fontana), Bastianoni (11’ st Rossi), Dominici, Sartori (1’ st Vegliò), Peluso, Baldelli (44’ st Mazzari). All. Lilli



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Gabrielli, Domini, Varrella, Tombari (21’ st Montebelli), Ulloa(44’ st Magi), Grandicelli, Capi (12’ st Della Chiara), Mani, Betti (12’ st Bartolini). All. Vergoni.



Arbitro: El Mouhsini di Pesaro (Censori di San Benedetto del Tronto e Sannucci di Macerata).



Reti: 28’ pt Sartori, 30’ st Bartolini.



Note: Spettatori: 250’ circa. Ammoniti: Domini, Dominici, Paoli, Peluso. Angoli: 3 – 4. Recupero: 0’ pt, 5’ st