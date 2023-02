Bellaria: centinaia di bambini e maschere, grande successo per Isola del Carnevale 2023

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 18:33 - 19 Febbraio 2023

Foto Alessia Bocchini.

Maschere, coriandoli ed allegria. Il Carnevale si trasforma in una festa a Bellaria Igea Marina con piazza Don Minzoni che ha accolto centinaia di bambini, ragazzi e famiglie in occasione dell'Isola del Carnevale 2023. Un evento, frutto dell’unione organizzativa dalla Zona Pastorale di Bellaria San Mauro Mare, Fondazione Verdeblu, GMConsulting con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Festosi e mascherati, le centinaia di bambini e ragazzi che hanno colorato il cuore del centro cittadino. Musica, coriandoli e tanto divertimento hanno caratterizzato la sfilata in maschera lungo l'Isola dei Platani.