Rimini Calcio, mira spuntata e un altro 0-0: sorride solo il Siena

Sport

Rimini

| 18:22 - 19 Febbraio 2023

Santini in azione: l'attaccante ha mancato un'occasione favorevole.



di Riccardo Giannini



Una doppia traversa (in gallery Zaccagno salvato dal legno sul tiro di Meli) e un palo per il Siena, sei occasioni da gol non sfruttate da Mencagli, Santini e Vano per il Rimini, più una settima per Pasa. Il pari a reti inviolate tra Rimini e Siena si può riassumere così sul fronte delle opportunità a rete, ma per i biancorossi di Gaburro non c'è solo il problema della sterilità offensiva riscontrata nelle ultime partite. Il primo tempo infatti è stato giocato su ritmi troppo bassi, con il pallino del gioco lasciato al più manovriero Siena, comunque spuntato per le assenze di Paloschi e Disanto, con i biancorossi raramente capaci di produrre delle ripartenze significative verso la porta di Lanni. Il Rimini della ripresa è apparso più convinto, il gioco però si è visto a sprazzi, la mira ha fatto difetto e gli errori tecnici di alcuni giocatori biancorossi sono stati evidenti. L'avversario inoltre era un Siena stanco per l'impegno di mercoledì con la Torres e per la panchina sguarnita, a causa delle tante assenze. Ai punti probabilmente vince il Rimini: tuttavia la prestazione non può accontentare. Così come non si può dire che l'obiettivo stagionale della squadra sia il decimo posto: tanto vale allora conquistare i punti per la matematica salvezza e chiudere la stagione facendo giocare qualche ragazzo della Primavera.



PAGELLE



ZACCAGNO 6: praticamente non effettua alcuna parata, ma nel primo tempo sbroglia due situazioni pericolose con efficaci uscite di pugno.

LAVERONE 6: recapita un cross alla Laverone (morbido e a spiovere) sulla testa di Santini che non capitalizza. Nel primo tempo sembra soffrire l'assenza di un compagno che possa lanciarlo nello spazio in profondità. Nel complesso prestazione sufficiente.

PANELLI 6: so che questo voto sarà impopolare (non è comunque un'insufficienza). Panelli ha fisicità, senso dell'anticipo e si disimpegna bene in impostazione. Ma ha preso l'ennesimo giallo stagionale per una "falciata" a centrocampo, in un'azione peraltro che si è sviluppata con un pericoloso contropiede del Siena. Certamente una squadra che gioca con un baricentro più basso lo faciliterebbe. Tuttavia lui deve superare il suo limite per diventare un big della categoria.

GIGLI 6: un doppio misunderstanding con Zaccagno, che giustamente lo rimprovera. Spende un giallo per rimediare a un'affannata rincorsa a un avversario, nel complesso la sua prestazione è solida (PIETRANGELI 6: quando c'è bisogno, mette il piedone. Gioca senza fronzoli. A Fermo sarà titolare).

HAVERI 5: da due cross rasoterra nascono due ghiotte occasioni del Rimini. Ma quanti errori tecnici. Nel primo tempo cincischia sulla propria trequarti, finendo per regalare una punizione a causa di un'inefficace controllo palla. E poi su un cross innocuo di Orlando regala palla agli avversari con un rinvio al volo con tanta sufficienza da parte sua. Deve ringraziare il palo..

DELCARRO 6: l'occasione di testa di Santini nasce da un suo splendido passaggio in profondità per Laverone. Primo tempo un po' in sordina (scivola anche due volte, colpa dei tacchetti?), poi cresce, ma non è ancora il Delcarro in versione migliore, quella del 2022.

SANDRI 6: un bel lancio per Mencagli dimostra la stoffa che ha. Ma tende un po' troppo ad accontentarsi del compitino. Tende a schiacciarsi meno di Pasa e Haveri, cercando anche il pressing in una posizione più alta. È un buon giocatore. Ci aspettiamo progressi nelle prossime gare.

ROSSETTI MATTEO 5.5: un passo indietro rispetto alle ultime buone prestazioni (PASA 6: una bella palla in profondità per Haveri, un'occasione non sfruttata e il passo un po' lento che fa arrabbiare i tifosi e fa sfumare un'interessante ripartenza. Però il suo impatto è stato positivo).

SANTINI 5.5: ha due occasioni interessanti, ma non ha il killer instinct della prima parte di stagione. Combattivo (finalmente nel modo giusto), ma dà l'impressione di accendersi a sprazzi.

ROSSETTI MATTIA 5.5: il Rimini non si accende sulle ripartenze, nel primo tempo. In uno dei pochi contropiedi, costringe Castorani al fallo da ammonizione. Ma sulla pagella incide l'occasione non capitalizzata nella ripresa, quando si fa chiudere dalla difesa senese (GABBIANELLI 5.5: si accende tardivamente, dimostrando di non essere in un periodo di vena).

MENCAGLI 6: ritengo sia giusto dargli la sufficienza. Sfiora il gol, si muove sul fronte offensivo, si rende protagoniste di alcune sponde da manuale del centravanti, specie nell'azione che porta al giallo di Castorani per fallo su Mattia Rossetti e quella del destro di poco a lato di Santini. Mi sembra migliorato sul piano della condizione fisica (VANO 5: Lanni gli devia un'invitante colpo di testa, della sua partita rimangono l'ennesimo cartellino giallo - peraltro sacrosanto - e la palla di Haveri che non è riuscito a deviare in rete).

All. GABURRO 5: lo bocciamo questa volta, perché questa era una partita da vincere. Quando non arrivano i risultati, è facile "sparare" sulla guida tecnica e io non l'ho mai fatto. Ma il Rimini oggi, contro una squadra rabberciata ed evidentemente sulle gambe, nella ripresa, non doveva portare a casa un solo punto. A Fermo mi aspetto una reazione significativa.



SIENA: Lanni 6.5, Raimo 6, Franco 5.5, Crescenzi 6, Favalli 6, Meli 6, Leone 6.5, Castorani 5.5, Belloni 6 (Collodel 5.5), Orlando 5.5 (Verduci s.v.), Frediani 6 (Petrelli s.v.). All. Pagliuca 6.