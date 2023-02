Calcio D, al Macrelli la Sammaurese divide la posta con l'Aglianese (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:57 - 19 Febbraio 2023

Pareggio casalingo per la Sammaurese, che divide la posta con un’Aglianese mai doma e capace di recuperare nella ripresa (1-1).



Avvio brillante dei giallorossi, che sfiorano il gol con Merlonghi su punizione (5′) e Barbatosta da distanza ravvicinata su assist di Masini (14′). I toscani provano a rispondere, ma Mirval non sorprende Piretro (25′) e poi la Sammaurese prende spazio e passa. Merito di Vallocchia, abile a insaccare dall’altezza del dischetto la bella imbucata di Merlonghi (33′). Finale di frazione in avanti per la compagine neroverde, tuttavia Piretro si immola e devia out la botta dal limite di Pardera (45′). La ripresa riparte ancora con i pistoiesi insidiosi e, dopo un salvataggio firmato ancora da Piretro e pure da Benedetti, arriva la sfortunata autorete di Grbic, che per intervenire spedisce in porta il pareggio (51′).

La squadra di Martini non ci sta e macina gioco, tuttavia Spurio recupera un pallonetto di Maggioli ed evita un nuovo vantaggio romagnolo (61′). Finale a ritmo basso, i cambi non modificano l’andamento della sfida. Testa al prossimo match a Crema.



Il tabellino

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Vallocchia, Casadio, Merlonghi, Bonandi, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Tamai, Sami, Grassi, Berardi, Cremonini, Maltoni All Martini



AGLIANESE: Spurio, Remedi, Torrini, Desagastizabal, Montuori, Grilli, Pardera, Baggiani, Fiaschi, Pantano, Mirval A disp: Luci, Martini, Bigica, Veneroso, Mattiolo, Prati, Baggiani, Olivieri, Mariani All Baiano



RETI: 33′ Vallocchia, 51′ aut Grbic



NOTE: Ammoniti: Vallocchia, Bonandi



Cerca