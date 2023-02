Calcio 2a Cat: partenza lampo per lo Young Santarcangelo, Rimini Utd ko 2-1

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:30 - 19 Febbraio 2023

Un undici dello Young Santarcangelo con la terza maglia bianca.





Young Santarcangelo: 1 Andrea Gregori, 2 Maicol Casali, 3 Francesco Rocchi, 4 Nicola Canarecci, 5 Marco Grossi, 6 Filippo Chiussi, 7 Gabriele Nucci (71′ Fornari), 8 Antonio Azzurro (81′ Succi), 9 Alberto Giudetti (58′ Zavattini L.), 10 Umberto Semeraro (86′ Dospinescu), 11 Federico Depaoli. A disposizione: 12 Antonelli, 13 Tosi Brandi, 14 Zavattini N, 17 Siboni, 20 Zangoli. All. Nicolini

Rimini United: 1 Castelgrande 2 Frambosi, 3 Spano (83′ Cupioli), 4 Bruma, 5 Frisoni, 6 Fabbri, 7 Badje (70′ Parmeggiani), 8 Perazzini (54′ Cedrini), 9 Sagliocco (77′ Romani), 10 Halilaj, 11 Rossi (65′ Bouqalba). A disposizione: 12 Fabbri, 16 Pruccoli, 17 Sarnei. All. Bianchi



Arbitro: Barbiani sez. Rimini

Reti: 5′ Giudetti, 14′ Depaoli, 71′ Spano

Ammonizioni: 24′ Rossi, 42′ Badje, 73′ Rocchi, 76′ Chiussi, 93′ Frisoni





SANTARCANGELO I clementini partono subito forte, da una punizione dal limite dell’area, Semeraro pennella un pallone che viene intercettato da Giudetti che colpisce di destro e insacca il gol dell’1-0.





Dopo pochi minuti, più precisamente al 14‘, Semeraro semina un avversario sulla fascia e crossa trovando Depaoli che di prima fissa il tabellino sul 2-0.



Al 65′ Rossi, a tu per tu con Gregori, prova a servire un compagno, fallendo. All' 88‘ Luca Zavattini in area piccola strozza troppo la conclusione facendo sfilare il pallone a fil di palo.