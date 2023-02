Volley B, PromoPharma sconfitta dal Rubicone 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 12:39 - 19 Febbraio 2023



La PromoPharma torna dalla trasferta di San Mauro Pascoli senza punti, battuta per 3-0 dalla Sab Group Rubicone, padrona di casa.

“Di positivo c’è che la partita l’abbiamo giocata e abbiamo sempre creduto di poterla raddrizzare, non come all’andata quando fummo sconfitti in modo netto a casa nostra – dice Stefano Mascetti, coach dei titani, a fine partita. – Stavolta siamo sempre stati nel match ma abbiamo particolarmente sofferto i nostri avversari in battuta. Questo ci ha costretto a giocare in modo un po’ troppo scontato e ciò ha incrinato le nostre sicurezze. Dovessi dare una chiave di lettura per la nostra sconfitta, sarebbe questa. Dispiace perdere ma alla squadra non posso rimproverare niente perché ha lottato e ci ha creduto fino all’ultima palla”.



Il tabellino

Sab Group Rubicone – PromoPharma San Marino 3-0



Sab Group. Gherardi 3, Pascucci 12, Rocchi 11, Matteo Mazzotti 18, Aldini 7, Nori 7, Rizzi (L1), Massaro, Carlini. N.E.: Morrone, Marchi, Mattia Mazzotti, Bellomo (L2). Ace 5. Battute errore 14. Muri punto 8. All. Roberto De Marco.



PromoPharma. Rondelli 2, Kiva 13, Caselli 4, Paganelli 3, Bernardi 2, Benvenuti 14, Morelli (L1), Bacciocchi, Carigi, Ricci, Cicconi. N.E.: Lazzarini, Conti. Ace 1. Battute errore 6. Muri punto 6. All. Stefano Mascetti.



Arbitri: Flavia Ravaioli (1°) ed Eros Magnani (2°)



Classifica. Gabbiano Mantova 48, Arredopark Sommacampagna 34, Querzoli Forlì 30, Kema Asola 29, Sab Group Rubicone 26, Viadana Volley 26, Volley Montichiari 25, Ama San Martino in Rio 24, Kerakoll Sassuolo 21, Planet Group Spezzanese 20, PromoPharma 17, Pietro Pezzi Ravenna 17, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma San Marino – Ama San Martino in Rio. Sabato 25 febbraio ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femm/Girone E.

Titan Services – Unica Volley Rimini 3-2 (18/25 24/26 25/22 25/16 15/13)



Bella vittoria in rimonta della Titan Services che sabato 18, fra le mura amiche del Pala Casadei - batte l’Unica Volley Rimini e muove la classifica.

“Nel primo set siamo partite male incassando uno 0/7 iniziale ma ci siamo subito riprese. – Spiega coach Wilson Renzi. – Per tutta la partita abbiamo dato l’impressione di essere nel match e questo è un aspetto positivo che va rimarcato. Nel secondo eravamo sopra 24/23 ma ci siamo bloccate, come troppo spesso ci succede. Nel terzo parziale siamo quasi sempre state sopra nel punteggio trovando buoni turni di battuta ed essendo ordinate in difesa. Anche se sul 24/18 per noi ci siamo di nuovo bloccate per il timore di sbagliare. Nel quarto siamo andate via tranquille, chiudendolo con un bel primo tempo di Esposito. Battagliato anche il tie-break. Sul 14/11 abbiamo fatto alcuni errori e l’abbiamo chiuso per un errore in battuta delle avversarie. Le ragazze sono state brave, hanno giocato una buona partita anche in difesa ma possiamo ancora migliorare e dobbiamo farlo”.



Titan Services. Tura 18, Ghinelli 16, Menicucci 2, Filippi 1, Esposito 6, Bernardi 2, Rossi 1, Pasolini (L), Casadei, Ricciotti 14. N. E.: Valentini, Bizzocchi, Vaselli (L2). All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 40, Figurella Rimini 34, Fulgur Bagnacavallo 34, Junior Coriano 29, Idea Volley Santarcangelo 29, Fenix Faenza 26, Longiano Volley 26, Unica Volley Rimini 21, Teodora Ravenna 15, Stella Rimini 12, , Titan Services 12, Viserba Volley 10, Forlì 0.



Prossima partita. Fenix Faenza - Titan Services. Sabato 25 febbraio alle 20.30 a Faenza.