Basket C Silver, Titansd: strepitosa vittoria a Fossombrone (80-82)

12:34 - 19 Febbraio 2023

Gamberini ha segnato 18 punti.

E' un successo dal peso specifico infinito, quello ottenuto dall’EA Titano in casa della Bartoli Mechanics Fossombrone. I ragazzi di coach Rossini la spuntano di due punti (80-82), al termine di un match condotto per tre quarti, poi riacciuffato e vinto quando i padroni di casa sembravano aver trovato la chiave di volta per rimontare e vincere.



LA PARTITA. Primo e quarto periodo con un attacco straordinariamente efficace, secondo e terzo con meno brillantezza ma altrettanta capacità di restare dentro la partita. Gara di alto livello, entusiasmante per l’EA Titano, che a Fossombrone non ha Dini ma ritrova Giacomo Pasolini, autore di alcune triple d’importanza incalcolabile. Nel primo periodo comandano i biancazzurri, con Macina subito caldo, mentre per Fossombrone è Pagliaro a guidare l’attacco. Si segna tanto e c’è spettacolo, col comando che però è sempre dei Titans (22-27). Nel secondo periodo si resta sempre davanti, ma grazie a una difesa più presente e capace di contenere le bocche da fuoco locali (36-44 dopo anche un +10).



Di ritorno dagli spogliatoi cambia l’inerzia, Fossombrone pareggia subito e il match diventa equilibratissimo, con Santi inarrestabile. L’EA Titano reagisce comunque bene e grazie a un’eccellente prova di squadra, col solito Gamberini top scorer, rimanda i verdetti all’ultimo quarto. I locali cominciano gli ultimi dieci minuti davanti sul 56-55, piazzano un 8-0 in apertura e sembrano volersene andare, ma in quel momento ecco la rimonta capolavoro dei nostri ragazzi. Dopo un match faticoso, passato quasi sempre davanti, con l’assenza pesante di Dini. Con tante difficoltà contro una squadra decisamente forte. Eppure il fuoco brucia alto e i Titans giocano con grande anima, senza mollare mai. Raschi mette insieme un gioco da quattro punti e poi si scatena Pasolini, che piazza tre triple di valore smisurato: quella del -5, quella del +3 e quella del +6 (72-78 a 2’30” dalla fine). La carica adesso è a mille, Fossombrone ci prova ma i biancazzurri tengono alla grande e volano verso la vittoria. A nulla vale il canestro sulla sirena di Nikolaichuk.



Il tabellino



BARTOLI MECHANICS MBA FOSSOMBRONE – EA TITANO 80-82



FOSSOMBRONE: Santi 29, Buttarini, Curic, Drahanchuk, Barzotti 10, Pagliaro 26, Spadoni, Arduini 2, Nikolaichuk 2, Tamburini, Prelec 1, Rosatti 10. All.: Paolini.



TITANO: Borello ne, Palmieri 10, Gamberini 18, Macina 13, Fusco 10, Frattarelli 2, Raschi 14, Riccardi, Zanotti 6, Pasolini 9. All.: Rossini.



Parziali: 22-27, 36-44, 56-55, 80-82.